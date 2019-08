Un pigment durable inspiré par archéo-mimétisme

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on...)



Représentation schématique de la fabrication du pigment durable © Guanzheng Zhuang

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du collège de Sorbonne, collège dédié à la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

indigo (L'indigo (du latin indicum : de l'Inde) est une nuance de bleu foncé.)

colorant (Un colorant est une substance utilisée pour apporter une couleur à un objet à teinter.)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

argile (L'argile (nom féminin) est une roche sédimentaire, composée pour une large part de minéraux spécifiques, silicates en général d'aluminium plus ou moins hydratés, qui présentent une...)

végétal (Les classifications scientifiques classiques regroupent sous le terme végétal ([veʒetal]/[veʒeto]) plusieurs lignées d'organismes vivants qui, selon l'origine...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise en...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique),...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant...)

généralisation (La généralisation est un procédé qui consiste à abstraire un ensemble de concepts ou d'objets en négligeant les détails de façon à ce qu'ils puissent...)

Référence

Rodrigues (Rodrigues est la plus petite des trois îles de l’archipel des Mascareignes.)

En se basant sur l'étude de matériaux anciens connus pour leur résistance au temps, des scientifiques du Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (LAMS, CNRS/ Sorbonne Université) ont développé un pigment hybride extrêmement stable contre les dégradations chimiques et thermiques. Les résultats sont publiés dans la revueCertains peintres comme Van Gogh et Renoir ne reconnaissaient pas leurs oeuvres de leur vivant, seulement 20 ans après les avoir réalisées, à cause de la disparition complète de certaines couleurs. Dans le domaine des cosmétiques et de la peinture, la photodégradation ou le relargage des colorants organiques a ainsi toujours été un défi majeur. Grâce à des techniques avancées, lad'aujourd'hui permet de comprendre les pratiques duet les problèmes rencontrés à l'époque, et d'améliorer les procédures.La notion d'archéo-mimétisme est ainsiau Laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale (LAMS, CNRS/Université): elle consiste à étudier desanciens pour dévoiler leurs secrets d'undephysico-chimique, et de créer de nouveaux pigments aux propriétés améliorées. Par exemple, les Maya savaient déjà au VIIIèmepréparer des pigments stables résistants à laet aux solvants, grâce au confinement de l'(colorant organique) dans les canaux de la palygorskite (argile). Cependant, en fonction de la nature du minéral et de la taille des particules du, cette procédure ne peut pas toujours être appliquée.En se basant sur cette approche archéo-mimétique, les scientifiques du LAMS ont élaboré, en collaboration avec l'de Beijing et de l'université de Paraiba, des pigments hybrides à base d'unetubulaire et d'un pigment. Un enrobage de lade cepar des produits de synthèse dérivant du(organosilanes) ne modifie pas lamais aboutit à une hydrophobisation complète du: celle-ci empêche touteavec le matériau et permet de lui assurer une photo-stabilité chimique et. La compréhension approfondie, au niveau moléculaire, de l'origine de cette stabilité permet d'envisager lade ce procédé à toutes les couleurs issues des colorants organiques, naturels ou synthétiques.Guanzheng Zhuang, Maguy Jaber, Francisco, Baptiste Rigaud, Philippe Walter and Zepeng Zhang.