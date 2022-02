Comment le silicium contrôle le régime de cristallisation du noyau de Mercure

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le...)

diagramme de phase (Un diagramme de phase est une représentation graphique utilisée en thermodynamique (voir...)



Diagramme de phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

© Nature Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

permis de construire (Le permis de construire ou permis de construction est un document officiel qui autorise la...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses...)

Pour en savoir plus:

Contact:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Minéralogie (La minéralogie est la science qui étudie les minéraux.)

Matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Parmi les planètes du système solaire, Mercure est la plus proche du Soleil et également la plus réduite. L'environnent de formation de Mercure est appauvri en oxygène et des conditions de formation si réductrices entraînent la présence de quantités importantes de(Si) allié au(Fe) dans son noyau. Jusqu'à présent, ledu système Fe-FeSi demeurait mal contraint aux conditions de hautes pressions et hautes températures régnant au centre de Mercure.Des chercheurs de l'IMPMC (Sorbonne Université/CNRS/MNHN) et leurs collaborateurs sont parvenus à reconstituer ce diagramme. L'équipe a étudié plusieurs alliages Fe-Si, in situ, à hauteet hauteen utilisant des cellules à enclume dechauffées auet lades rayons X. Ces mesures ont été complétées par une analyse ex situ d'échantillons récupérés viaet analyse chimique utilisant laafin de fournir une description claire de la structure et de la composition des alliages Fe-Si aux conditions du noyau de Mercure. Sous haute pression, on observe à des températures proches de lala stabilisation de différentes phases solides selon la composition initiale, et lors de la fusion, les alliages étudiés évoluent vers deux compositions de liquides distinctes, une riche et l'autre pauvre en Fe.Ces mesures in situ combinées à l'analyse texturale et chimique ex situ des échantillons récupérés ontle diagramme de phase du système Fe-Si en fonction de la pression, température et composition, en déterminant les phases solides stables ainsi que les relations de phases et les températures de fusion. Les nouvellesindiquent deux régimes possibles de cristallisation du noyau de Mercure: pour une teneur en Si plus faible on peut envisager la formation d'un noyausolide avec une stratification structurelle, tandis qu'une teneur plus élevée en Si conduirait à la formation des cristallites flottants à l'intérieur du noyausans la présence d'un noyau interne solide.E. Edmund, G. Morard, M.A. Baron, A. Rivoldini, S. Yokoo, S. Boccato, K. Hirose, A. Pakhomova, D. Antonangeli. Nature Communications 13, 387 (2022)Daniele Antonangeli - Directeur dede, de Physique deset de Cosmochimie (IMPMC /) - daniele.antonangeli at upmc.fr