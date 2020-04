Comment des systèmes chimiques peuvent-ils mimer la sélection naturelle ?

irréversibilité (La réversibilité et l’irréversibilité sont des concepts importants en physique et tout particulièrement en thermodynamique.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des êtres...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

monde (Le mot monde peut désigner :)



Cycle cellulaire dans lequel la cellule croît puis se divise et au sein duquel l'irréversibilité s'exprime par des transformations unidirectionnelles. Ce cycle cellulaire est comparé à un système chimique autocatalytique en prenant en compte la nécessité d'une irréversibilité associée à la dissipation d'énergie sous forme de chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !) entropie (En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état introduite au milieu du XIXe siècle par Rudolf Clausius dans le cadre du second principe, d'après les travaux de Carnot[1]. Clausius a montré que le rapport Q/T (où Q est...)

© PIIM

matière organique (La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en général par des êtres vivants , végétaux, animaux, ou micro-organismes. Il s'agit par exemple des glucides,...)

vie (La vie est le nom donné :)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

la reproduction (La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement est un ouvrage de sociologie co-écrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron paru en 1970 aux éditions de...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

inerte (Inerte est l'état de faire peu ou rien.)

réaction autocatalytique (Une réaction autocatalytique est une réaction chimique dont le catalyseur figure parmi les produits de la réaction. On dit que cette transformation est "autocatalysée". De ce fait, l'évolution de la...)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des...)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain.)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une dimension...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

auto-organisation (L'auto-organisation est un phénomène de mise en ordre croissant, et allant en sens inverse de l'augmentation de l'entropie; au prix bien entendu d'une dissipation d'énergie qui servira à maintenir cette structure.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

Référence:

natural (Natural est un langage de programmation semi-compilé, édité par la société allemande Software AG.)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Si de nombreuses réactions chimiques sont réversibles, la reproduction des êtres vivants se fait, elle, à sens unique de manière irréversible. Ce principe essentiel, mais habituellement ignoré, rend possible la sélection naturelle. Afin de mieux comprendre comment le lien entreet évolution est apparu en, des chercheurs duet d'Aix-Marseilleont décrit, de manière conceptuelle, une réaction chimique qui se produirait de façon irréversible et déboucherait sur un mécanisme de réplication moléculaire, imitant la sélection naturelle connue dans lebiologique. Ces travaux, publiés dans, précisent certaines conditions environnementales nécessaires à la transition inerte-vivant.La présence dene suffit pas à l'apparition de la. Le passage de laà la biochimie demande unbien particulier, que latente de mieux définir. Un des points importants est l'irréversibilité. En effet,des êtres vivants est àunique: deux cellules venant de se séparer ne peuvent en aucun cas refusionner en rendant leurs précurseurs chimiques. La sélection naturelle ade ce principe, fixant les gènes avant de les sélectionner. Ce comportement diffère de celui des particules de lamicroscopique, toujours décrites par des équations réversibles. Des chercheurs du laboratoire Physique des interactions ioniques et moléculaires ( PIIM , CNRS/Aix-Marseille Université) ont publié les premiers contours théoriques d'un processus chimique de réplication irréversible. Ils montrent ainsi que la sélection naturelle,du darwinisme, prendrait bien naissance dans le monde moléculaire de la".Leur modèle repose sur unedans laquelle la stoechiométrie mène globalement à deux entités d'unC par réaction d'un réactif R via l'intermédiaire I. Pour être irréversible, la formation de I doit se dérouler avec un apport d'énergie tel que la réaction retour soit impossible avant l'apparition des deux catalyseurs. Sinon, ce serait comme si l'informationétait perdue avant que la reproduction ait lieu. Les chercheurs ont ensuite estimé l'énergie nécessaire pour faire fonctionner un tel système à lade l', et montré que la, par exemple celle dudans unnaturel, convient. Lade la photochimie et d'un milieu aqueux serait donc essentielle pour l'origine moléculaire d'unemoléculaire, selon un processus permettant ensuite l'émergence du vivant, à partir d'un système chimique maintenu loin de l'équilibre. Les chercheurs vont à présent tester expérimentalement leurs hypothèses, en quête de réactions qui y répondent dans un environnement donné, compatible avec celui qui aurait pu exister sur laau moment de l'émergence du vivant.On the conditions for mimickingselection in chemical systems,G. Danger, L. Le Sergeant d'Hendecourt and R. Pascal.Nature Reviews Chemistry,4, pages 102-109. (2020)