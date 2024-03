Contemplez cette carte inédite du cœur magnétique de notre galaxie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une vue inédite des champs magnétiques au centre de la Voie Lactée.

Crédit: Université Villanova/Paré, Karpovich, Chuss (PI)

Une vue tricolore de la zone moléculaire centrale (CMZ) présentant l'émission radio de MeerKAT à 20 cm (1 GHz) en jaune (Heywood et al., 2022) et l'émission de poussière froide à 250 µm et de poussière chaude à 70 µm observées par Herschel en cyan et violet (Molinari et al., 2011). Le cadre en pointillés verts indique approximativement la région couverte par les observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Une équipe de l'Université Villanova, financée par la NASA, a récemment révélé une vision inédite de la zone centrale de notre Voie Lactée, dévoilant les champs magnétiques et les structures de poussière froide qui y résident.Au cœur de notre galaxie se trouve la zone moléculaire centrale, un réservoir dense de poussière atteignant 60 millions de masses solaires et affichant unefrôlant les -258,2 degrés Celsius. Cette poussière est essentielle, car elle constitue les fondements des étoiles, des planètes et, par extension, de la vie telle que nous la connaissons. L'entre les champs magnétiques et cette poussière est cruciale pour comprendre non seulement la, mais également d'autres galaxies.Pour percer ces mystères, les chercheurs ont utilisé le télescope SOFIA, installé à bord d'unvolant à plus de 13700 mètres d'. Ce, nommé FIREPLACE, a abouti à la création d'une cartedétaillant environ 500 années-lumière au centre de notre. Cette carte révèle une interaction complexe entre la poussière froide, visible en bleu, et les champs magnétiques, indiqués par des filaments émettant des ondes radio enCette exploration a permis de déceler des variations dans l'des champs magnétiques à travers les nuages de poussière, offrant un premier aperçu de leur disposition complexe. Cette découverte est un pas en avant significatif, bien que les chercheurs admettent que le chemin à parcourir reste long pour déchiffrer entièrement les mystères du cœur de la Voie Lactée.Les données recueillies soulèvent de nouvelles questions sur la manière dont les champs magnétiques interagissent avec la poussière àdans la galaxie, offrant des indices sur le lien potentiel entre les champs magnétiques observés à différentes échelles. Les chercheurs espèrent que ces informations inciteront les théoriciens à proposer de nouveaux modèles pour expliquer ces dynamiques complexes.Les implications de cette étude vont au-delà de notre simple compréhension de la Voie Lactée, ouvrant des fenêtres sur les processus fondamentaux qui régissent la formation et l'évolution des galaxies.