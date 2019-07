Un contrôle pour les molécules à anneau de Möbius

Symbole de l'infini, l'anneau de Möbius ne se présente pas à l'état naturel dans les molécules. Des chercheurs de l'ISCR (CNRS/Insa Rennes/ENSCR/Université Rennes 1) et de l'IPCM (CNRS/Sorbonne Université) ont réalisé cet objet et l'ont inséré dans de nouveaux composés. Ces chimistes ont ensuite trouvé un moyen pour contrôler l'de l'anneau, ce qui modifie certaines de ses propriétés, en particulier optiques. Publiés dans le, ces travaux révèlent le potentiel d'une telleà l'échelle de laCertaines molécules de synthèse possèdent des géométries surprenantes, comme celle d'un anneau de Möbius: la forme d'une bande detorsadée à 180° et rejointe à ses extrémités. Cette disposition n'existant pas dans la nature, les chercheurs espèrent qu'elle aboutira à des composés aux propriétés inédites. Des scientifiques de l'des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) et de l'Institut Parisien deMoléculaire (IPCM, CNRS/Sorbonne Université) ont synthétisé une molécule à anneau de Möbius hautement fonctionnalisée: elle cumule en effet trois formes de chiralité distinctes.Telles les deux mains d'une personne, les molécules chirales existent en deux versions, deux images miroirs qui ne sont cependant pas superposables et peuvent présenter des propriétés chimiquesdifférentes. Ici, les trois formes de chiralité correspondent à trois parties de la molécule, agencées en "totem". Dans certaines conditions, elles s'influencent entre elles au sein de la même molécule selon un jeu d'équilibriste mélangeant contrainte et flexibilité. Le principald'intérêt tient dans lede l'enroulement de l'anneau de Möbius, lui-même source de chiralité, car la molécule n'a pas les mêmes propriétés optiques selon qu'il soit enroulé vers la gauche ou vers la droite. Or l'accumulation des sources de chiralité permet d'amplifier une seule de ces versions, plutôt que de les avoir en unmélangé qu'il faudrait ensuite séparer. Bien que ces travaux restent très fondamentaux, ils ouvrent des possibilités pour des applications en, enou pour le stockage de: deux états stables de l'anneau de Möbius équivaudraient à des bits (0 ou 1).Benchouaia R., Cissé N., Boitrel B., Sollogoub M., Le Gac S., Ménand M.Orchestrating Communications in a Three-Type Chirality Totem: Remote Control of the Chiroptical Response of a Möbius Aromatic System- Juin 2019Contacts chercheurs:- Stéphane Le Gac -(ISCR UMR6226) - stephane.legac at univ-rennes1.fr- Mickaël Ménand - Chercheur (IPCM UMR8232) - mickael.menand at sorbonne-universite.fr