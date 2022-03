Contrôler les électrons dans les accélérateurs laser-plasma



Principe de l'expérience:

A) Un faisceau laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...) gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...) écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent...)

B) Position du faisceau d'électrons dans le plan de polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...) perpendiculaire (En géométrie plane, on dit que deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en...)

C) Images du faisceau d'électrons sur l'écran correspondant au trois points (haut, centre, bas) de la courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique,...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

bateau (Un bateau est une construction humaine capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer,...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

approximation (Une approximation est une représentation grossière c'est-à-dire manquant de...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

asymétrie (L'asymétrie est l’absence de symétrie, ou son inverse. Dans la nature, les crabes...)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à...)

Simulation d'un accélérateur laser-plasma avec une impulsion laser de 3 femtosecondes seulement. Le profil d'intensité de l'impulsion est tracé en bleu, le champ électrique en rouge. Quand l'impulsion laser entre dans le plasma (30 fs) elle en expulse les électrons, créant ainsi une onde de sillage dans la densité électronique du plasma (en vert). Cette onde est asymétrique et oscille avec l'évolution de la phase entre le champ électrique du laser et le profil d'intensité (150-300 fs). Le faisceau d'électrons accélérés (couleurs de violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

observable (Dans le formalisme de la mécanique quantique, une opération de mesure (c'est-à-dire...)

Des chercheurs et des chercheuses sont parvenus à contrôler la trajectoire des électrons issus de l'interaction entre un laser femtoseconde (10s) et un plasma en modifiant la forme du champ électrique du laser. Ils confirment ainsi des simulations numériques réalisées en 2021.L'par sillage laser permet de construire des accélérateurs de particules très compacts de type laser-plasma, avec de nombreuses applications en, endu solide et en. Pour cela, une impulsion laser extrêmement courte et intense est envoyée dans un jet de gaz (voir figure). Le front de l'impulsion est suffisant pour ioniser immédiatement lesdu gaz, créant ainsi un. La partie principale de l'impulsion est ensuite si intense qu'elle expulse tous les électrons du plasma, créant un sillage dans laélectronique à l'arrière de l'impulsion laser, un peu comme le sillage de l'derrière un. Dans certaines circonstances, les électrons commencent à "surfer" sur ce sillage et sont accélérés jusqu'à atteindre des vitesses proches de celle de laNormalement, ce processus est décrit à l'aide de l'dite "pondéromotrice", dans laquelle l'entre le laser et le plasma est moyennée sur le cyclede l'lumineuse laser. Il ne dépend donc que du profil d'intensité du laser. Cependant, si l'on utilise une impulsion d'une durée presque aussi courte qu'un seul cycle optique, cette approximation n'est plus valable. La forme du sillage du plasma devient asymétrique et dépend alors de la forme précise dude l'impulsion laser. Cette forme est déterminée par unappelé laporteuse-enveloppe (CEP), qui correspond aux oscillations duélectrique de l'impulsion. À l'aide de simulations numériques, des chercheurs et des chercheuses du Laboratoire d'optique appliquée ( LOA , CNRS/ENSTA Paris/Ecole Polytechnique) ont montré, dans une étude précédente publiée dans[1], que cettepeut entraîner l'du faisceau d'électrons hors de l'axe, et sonde haut en bas dans le plan du champ électrique du laser (voir vidéo).Dans cette nouvelle étude [2], les scientifiques ont mis en évidence cet effet expérimentalement (voir figure). Il leur a fallu dans un premierobtenir une impulsion laser d'une durée extrêmement courte, seulement 3,5 femtosecondes. Ils ont ensuite observé qu'en modifiant la CEP, il est possible de faire varier l'avec lequel le faisceau d'électrons quitte l'accélérateur. Cettea nécessité unremarquable de tous les paramètres de l'expérience: une variation d'1% de ladu gaz aurait suffi à invalider les résultats.En conclusion, les chercheurs ont bien prouvé l'effondrement de la validité de l'approximation pondéromotrice, et ce pour la première fois dans le domaine des accélérateurs laser-plasma. Une analyse détaillée de cet effet dans des simulations suggère qu'il pourrait être utilisé pour contrôler très précisément l'injection de paquets d'électrons ultracourts dans les accélérateurs laser-plasma. Ces résultats sont publiés dans[1] Identifyingcarrier-envelope phase effects in laser wakefield acceleration with near-single-cycle pulses.Julius Huijts, Igor A. Andriyash, Lucas Rovige, Aline Vernier, et Jérôme Faure,paru le 02 avril 2022.DOI: doi.org/10.1063/5.0037925 Archives ouvertes HAL [2] Waveform Control of Relativistic Electron Dynamics in Laser-Plasma Acceleration.Julius Huijts, Lucas Rovige, Igor A. Andriyash, Aline Vernier, Marie Ouillé, Jaismeen Kaur, Zhao Cheng, Rodrigo Lopez-Martens, and Jérôme Faure, paru le 24 février 2022.DOI: doi.org/10.1103/PhysRevX.12.011036 Archives ouvertes arXiv