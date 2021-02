Contrôler la polarisation de la lumière en faisant tourner un plasma

Des chercheurs du Laplace et du LOA, en collaboration avec l'université de Princeton, ont montré qu'en faisant tourner un plasma, on peut considérablement renforcer sa capacité à contrôler la polarisation d'une onde électromagnétique qui le. Cette étude théorique ouvre une voie vers la conception d'isolateurs optiques hautes performances, avec des applications potentielles dans l'et la sécurité. Les résultats sont publiés dans la revueDans un système desans fil, un isolateur est un dispositif qui n'autorise la propagation de l'que dans une seule direction. Des isolateurs sont par exemple utilisés pour éviter les perturbations dues à la propagation d'ondes réfléchies. Ils assurent cette fonction en modifiant la polarisation de l'onde qui les traverse, et sont généralement constitués d'unferromagnétique (ferrite) placé dans led'un. Mais ce type de dispositif a l'inconvénient de ne pas être facilement adaptable: l'isolateur doit être dimensionné spécifiquement pour lade l'onde utilisée.Undu Laboratoire plasma et conversion d' LAPLACE , CNRS/Toulouse INP/ Univ. Toulouse Paul Sabatier) et un enseignant-chercheur du Laboratoire d'appliquée ( LOA , CNRS/École Polytechnique/ENSTA Paris), en collaboration avec l'(USA), proposent une solution innovante pour réaliser des isolateurs ayant un effet amplifié sur la polarisation de l'onde, et dont le fonctionnement pourrait être adapté à la fréquence utilisée. Leur étude théorique montre que la ferrite pourrait être avantageusement remplacée par un plasma en rotation.En effet, lorsqu'une onde traverse un plasma, on obtient, en présence d'unmagnétique, une modification de la polarisation analogue à celle obtenue dans un isolateur traditionnel. Mais les chercheurs vont plus loin en proposant de faire tourner mécaniquement le plasma. Leurs calculs montrent que pour unede rotation modérée (100 Hz), l'effet sur la polarisation de l'onde est jusqu'à 10.000 fois supérieur à celui obtenu en l'absence de rotation du plasma. De plus, les caractéristiques de ce nouveau dispositif, notamment la fréquence de l'onde pour laquelle il fonctionne, peuvent être directement modifiées en jouant sur des paramètres tels que ladu plasma et sa vitesse de rotation.Les chercheurs estiment que les propriétés singulières de cet effet dans le domaine du THz pourraient permettre la conception d'isolateurs hautes performances, et contribuer ainsi au développement de systèmes dans cette gamme de fréquences. Les applications potentielles concernent l'médicale, mais aussi des systèmes de détection pour la sécurité.R. Gueroult, J-M. Rax, N.J. Fisch.102, 051202(R) - Published 19 November 2020.DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.051202 Consulter l'article dans la base d'archives ouvertes HAL