Des croisières plus propres grâce aux accélérateurs de particules



Le remorqueur Orkans, amarré au chantier naval de Riga sur la mer Baltique (Image: AIRES/CERN)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on peut entendre par malsain [1].)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les cabines des avions et autres...)

paquebot (Un paquebot est un navire spécialisé dans le transport de passagers. Le nom vient de l'anglais « packet-boat », désignant les navires...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et...)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des moyens...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni...)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

Horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature, et bien d'autres...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

remorqueur (Les remorqueurs sont des bateaux petits, très puissants et très manœuvrants qui servent à guider, tirer, pousser les bateaux plus gros qui entrent et sortent des ports et à les amarrer...)

tempête (Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle dite synoptique, avec un diamètre compris en général entre 200...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

naval (Naval est une municipalité de la province de Biliran sur l'île de Biliran aux Philippines.)

capitale (Une capitale (du latin caput, capitis, tête) est une ville où siègent les pouvoirs, ou une ville ayant une prééminence dans un domaine social, culturel, économique ou sportif, dans ce cas on parle aussi de...)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

camion (Le camion est un véhicule routier de plus de 3,5 tonnes, destiné à transporter des marchandises. Le camion se distingue du véhicule léger sur le plan technique (charge à l'essieu nettement plus importante,...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles grecques situées dans...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors appelé ion.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)



Le tuyau reliant le remorqueur à un accélérateur installé dans le camion (Image: AIRES/CERN)

monde (Le mot monde peut désigner :)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à partir d'une énergie...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

italienne (Italienne est le nom communément utilisé pour le cordage servant a manœuvrer un enrouleur. Il s'enroule sur un tambour quand on déroule la voile, et on tire dessus pour enrouler la voile.)

Un remorqueur letton abrite le premier banc d'essai d'une nouvelle technologie visant à purifier les gaz d'échappement des bateaux.À lui seul, le trafic maritime est l'qui contribue le plus à lade l': un seulgénère autant de pollution qu'unde. Diverses technologies sont envisagées pour limiter les substances polluantes que contiennent lesd'échappement rejetés par les moteurs diesel des bateaux. Des spécialistes des accélérateurs ont proposé une solution qui, au moyen d'un accélérateur à faisceau d'électrons de quelques centaines de kilovolts, décomposerait les matières particulaires ainsi que les molécules d'deet d', avant de les éliminer en toute sécurité avec un système d'épuration humide. Le ARIES (Accelerator Research and Innovation for European Science and Society) , mené dans le cadre du programme2020 et coordonné par le CERN, s'attache entre autres à tester cetteen conditions réelles.Récemment, un premier test a été réalisé sur unbaptisé Orkans ("" en letton), datant de l'époque de l'Union soviétique et dévoré par la rouille. Propriété de l'technique de Riga et mis à quai dans le chantierde la, sur laBaltique, il est équipé d'unpuissant malgré les années, qu'il pouvait facilement mettre à disposition pendant la période de tests.Un long tuyau pourvu de plusieurs détecteurs reliait le remorqueur à un accélérateur installé dans unpar l'Fraunhofer FEP de Dresde, en Allemagne. Dans le camion, les gaz d'échappement étaient traités dans une chambre spécialement conçue, dans laquelle les électrons de l'accélérateur provoquaient des réactions d'excitation moléculaire, d'et de dissociation afin de décomposer les molécules des polluants. Avant d'être finalement relâchées dans l'air, les substances polluantes des gaz d'échappement étaient encore filtrées dans un système d'épuration humide, imaginé et fabriqué par l'Institut de technologie et de(INCT) de Varsovie, en Pologne, qui a proposé cette approche innovante exploitant la technologie des accélérateurs." - Toms Torims, superviseur du test, Université technique de Riga.Les premières mesures ont confirmé la diminution attendue des particules polluantes. Les résultats finaux seront publiés une fois qu'une analyse complète aura pris en compte différentes puissances deet différentes conditions de fonctionnement. Lesrecueillies dans le cadre de cette expérience permettront de finaliser la proposition pour la suite de l'élaboration de cette technologie. Un projet spécifique sera présenté dans le cadre d'Horizon 2020, dans le but d'installer et de tester un accélérateur spécialement conçu pour un authentique cargo, mis à disposition à cet effet par la compagnie maritimeGrimaldi.Retrouvez l'article complet dans le dernier numéro d'(en anglais).