Le cuivre à l'origine du noircissement des tableaux de la Renaissance

Publié par Adrien le 12/10/2019 à 08:00 Source: CNRS INC

A gauche, Noli me tangere, d'Agnolo Bronzino (ca 1560), Musée du Louvre A) (© C2RMF) ; Micro-échantillons prélevés sous le cadre, et donc protégé de la lumière B), et près du cadre montrant un net brunissement C) (© C2RMF/Marion Alter). A droite, spectres d'absorption optique d'une couche picturale reconstituée, avant et après illumination, et spectres RPE des pigments acétate et résinate de cuivre.

Référence

Les pigments verts à base d'acétate de cuivre - connu sous le nom de vert-de-gris - ont été très largement employés par les peintres de la Renaissance. Cependant, ils ont été progressivement abandonnés à partir du XVIIIème siècle en raison de leur tendance au brunissement. Ce changement den'avait jusqu'à présent trouvé aucune explication satisfaisante.En analysant par(RPE) etlede couches picturales reconstituées en laboratoire, des chercheurs et des chercheuses de l'dedede(IRCP, CNRS/Chimie ParisTech), du Centre de recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF) et du LCB de l'de Cergy-Pontoise ont montré que des modifications chimiques des complexes deinduites par laet combinée à l'ambiante sont à l'origine du brunissement observé. Ces résultats sont publiés dans la revueMarion Alter, Laurent Binet, Nadia Touati, Nadège Lubin-Germain, Anne-Solenn Le Hô, François Mirambet, & Didier Gourier.. - Septembre 2019