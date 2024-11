La dangerosité pour la Terre de cet essaim d'astéroïdes fortement réévaluée ☄️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image capturée par le télescope spatial Spitzer de la NASA, montrant la comète Encke et son sillage de débris. Chaque octobre, la Terre traverse cette traînée

Crédit: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Minn.

Qu'est-ce que l'essaim des Taurides ?

De récents travaux apportent des éclaircissements inattendus sur la population d'astéroïdes potentiellement dangereux qui gravitent proche de la Terre.Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland, utilisant le télescope Zwicky Transient Facility (ZTF), a étudié un essaim de débris spatiaux appelé le "courant des Taurides". Cet ensemble est lié à la comète Encke et est visible sous forme de pluies de météores en octobre et novembre.Si cette région intrigue depuis longtemps en raison de son potentiel à abriter des astéroïdes cachés, les scientifiques n'avaient pas encore pu évaluer précisément les risques.Leurs conclusions, présentées lors de la réunion annuelle de la Division des sciences planétaires de la Société américaine d'astronomie, ont de quoi rassurer.Selon Quanzhi Ye, responsable de l'étude, la menace d'impact par un grand astéroïde issu des Taurides est bien plus faible que redoutée. En profitant d'un passage rapproché de cet essaim, l'équipe a pu sonder plus efficacement la présence d'objets potentiellement dangereux.Jusqu'à présent, les chercheurs craignaient que cet essaim renferme un grand nombre d'astéroïdes de taille kilométrique, capables de causer des dégâts régionaux significatifs s'ils frappaient la Terre. Ce type d'événement rappelle celui de Tcheliabinsk en 2013, où un astéroïde de 20 mètres de diamètre avait blessé plus de 1 600 personnes en Russie.Les nouvelles observations révèlent qu'il n'y aurait en fait que neuf à quatorze astéroïdes de grande taille dans cet essaim. Cela remet également en question la taille de l'objet parent qui aurait engendré ce courant: probablement un corps de seulement 10 kilomètres de diamètre, et non de 100 kilomètres comme supposé. Ce constat permet de mieux respirer, tout en rappelant qu'uneconstante est nécessaire face aux astéroïdes.L'origine du courant des Taurides et sa connexion avec la comète Encke restent un sujet pour les astronomes. Encke, qui effectue une révolution autour du Soleil en 3,3 ans seulement, est particulièrement poussiéreuse et volumineuse pour une comète à courte période. Les chercheurs pensent que ce corps céleste a subi une fragmentation majeure par le passé et pourrait continuer à se disloquer.Étudier cet essaim permet non seulement de mieux comprendre la formation et l'évolution des petites comètes et astéroïdes, mais aussi d'affiner les stratégies de défense planétaire. Les données recueillies offrent des perspectives plus larges sur l'évolution des objets duEnfin, cette recherche met en lumière l'importance des nouvelles technologies, comme le télescope Zwicky Transient Facility, pour améliorer la détection des astéroïdes proches de la Terre. Les scientifiques espèrent poursuivre leur travail lors des prochains passages rapprochés des Taurides, attendus en 2025 et 2026.L'essaim des Taurides est un ensemble de débris spatiaux lié à la comète Encke. Chaque année, la Terre traverse cette région lors de son orbite autour du Soleil, ce qui engendre des pluies de météores visibles principalement en octobre et novembre.L'origine de cet essaim est associée à la fragmentation passée de la comète Encke, une comète qui effectue une révolution complète autour du Soleil en 3,3 ans seulement. Les débris de cette comète forment l'essaim des Taurides.Les Taurides ont intrigué les scientifiques en raison de la possibilité qu'ils contiennent de grands astéroïdes potentiellement dangereux. Cependant, les recherches récentes ont montré que ces objets sont moins nombreux et moins menaçants que prévu.Cette étude permet non seulement d'évaluer les risques d'impact pour la Terre, mais elle aide aussi les astronomes à mieux comprendre la dynamique des petites comètes et astéroïdes.