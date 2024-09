La découverte de ces corps célestes pourraient redéfinir les limites du Système solaire

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le télescope Subaru (à gauche) et la sonde spatiale New Horizons (à droite).

Crédit: NAOJ/Southwest Research Institute

Qu'est-ce que la ceinture de Kuiper ?

Une énigme se cache aux confins de notre Système solaire. Une équipe de chercheurs pourrait bien avoir révélé une structure inattendue qui changerait nos connaissances actuelles.Loin de Neptune, une série d'observations intrigantes suggère l'existence d'une nouvelle frontière. Ce que nous pensions être une limite pourrait n'être qu'un début.La ceinture de Kuiper, longtemps perçue comme la barrière ultime de notre système solaire, semble dissimuler plus qu'un simple anneau de corps glacés. En septembre 2024, une étude publiée dansdévoile 11 objets situés bien au-delà, entre 70 et 90 unités astronomiques duLa découverte a été possible grâce à la collaboration de la sonde New Horizons de la NASA et du télescope. Ces instruments complémentaires ont identifié ces corps après des années dedans des zones supposées vides.Derrière cette nouvelle série d'objets se cache l'hypothèse d'une deuxième ceinture de Kuiper. Bien que moins dense, elle pourrait redéfinir les contours du Système solaire et offrir un nouveau regard sur la nébuleuse qui l'a créé.Les astronomes soulignent que cette découverte pourrait expliquer pourquoi nous avons eu tant de mal à observer des objets aussi éloignés. En effet, la distance et les faibles angles d'observation ont rendu ces objets quasi invisibles depuis la Terre.Pour le Docteur Yoshida, cette possible deuxième ceinture pourrait indiquer que le Système solaire est plus étendu que prévu. Une découverte majeure qui réécrit notre vision de l'Univers.Toutefois, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer si ces objets appartiennent réellement à une nouvelle ceinture ou si ils ne sont que de simples intrus errants dans l'espace.La ceinture de Kuiper est une vaste région en forme d'anneau située aux confins du Système solaire, juste après l'de Neptune. Elle contient des objets glacés, comme des planètes naines (dont Pluton), ainsi que des comètes. C'est une zone principalement peuplée de corps célestes petits et lointains, témoins des premières étapes de la formation du Système solaire.Les objets de la ceinture de Kuiper sont distants de 30 à 50 unités astronomiques (UA) du Soleil. Une UA représente la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Ces objets ont une orbite stable mais évoluent dans une région encore peu explorée à cause de leur éloignement et de leur faible éclat.