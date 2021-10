L'ESO publie les clichés des objets les plus imposants de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter

Sur cette image figurent 42 des objets les plus imposants de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La plupart d'entre eux ont des dimensions supérieures à 100 kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...) opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à...)

Les images des astéroïdes ont été acquises au moyen de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le Very Large Telescope (Le Very Large Telescope (VLT) est un ensemble de 4 télescopes principaux et 4 auxiliaires...)

Cérès et Vesta

Ces images ont été acquises au moyen de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, dans le cadre d'un programme d'étude de 42 des plus grands astéroïdes de notre Système Solaire. Elles montrent Cérès et Vesta, les deux objets les plus proéminents de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, dont les diamètres avoisinent les 940 et 520 kilomètres respectivement. Ces deux astéroïdes sont également les plus massifs de l'échantillon constitué. Crédit: ESO/Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)



Ausonia et Urania

Ces images ont été acquises au moyen de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, dans le cadre d'un programme d'étude de 42 des plus grands astéroïdes de notre Système Solaire. Elles montrent Ausonia et Urania, les deux plus petits objets de l'échantillon constitué, dont les diamètres n'excèdent pas les 90 kilomètres. Crédit: ESO/Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Sylvia et Lamberta

Ces images ont été acquises au moyen de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, dans le cadre d'un programme d'étude de 42 des plus grands astéroïdes de notre Système Solaire. Elles montrent Sylvia et Lamberta, deux des astéroïdes les moins denses de l'échantillon constitué. Leur densité avoisine 1,3 gramme (Le gramme est une unité de masse du Système international (l'unité de base est le kilogramme) et...)



Kalliope et Psyche

Ces images ont été acquises au moyen de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, dans le cadre d'un programme d'étude de 42 des plus grands astéroïdes de notre Système Solaire. Elles montrent Kalliope et Psyche, les deux objets les plus denses de l'échantillon constitué, dont les densités avoisinent les 4,4 et 3,9 grammes par centimètre cube, respectivement. Ces valeurs sont supérieures à la densité du diamant (3,5 grammes par centimètre cube). Crédit: ESO/Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Figuration des 42 astéroïdes de notre Système Solaire et de leurs orbites

Sur cette affiche figurent 42 des objets les plus proéminents de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter (les orbites ne sont pas à l'échelle). Les images des objets situés en périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus...) infographie (L'infographie (aussi appelée faussement image de synthèse, terme qui se rapporte plus...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...) astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...) sonde Rosetta (Rosetta est une sonde spatiale conçue par l'Agence spatiale européenne (ESA), ayant pour objectif...) Agence Spatiale Européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est...)

Grâce au Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (VLT de l'ESO) installé au Chili, des astronomes ont acquis les images de 42 des objets les plus proéminents de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cetd'astéroïdes est le plus étendu et le mieux résolu dont nous disposions à ce. Lesrévèlent une grande diversité de formes particulières, s'étendant de laclassique à l'os de, et permettent aux astronomes de retracer l'origine géographique des astéroïdes au sein de notreL', au moyen des télescopes terrestres, des images détaillées de ces 42 objets constitue une formidable avancée dans l'étude des astéroïdes, et contribue à répondre à la question de la, de l', et du(1).“Jusqu'à présent, seuls trois grands astéroïdes de la ceinture principale, Cérès, Vesta et Lutétia, avaient été imagés avec un niveau de détail élevé, lorsque leurs chemins avaient croisé celui des sondes spatiales Dawn de laet Rosetta de l'Européenne”, précise Pierre Vernazza du Laboratoire d'de Marseille, France, auteur principal de l'étude sur les astéroïdes publiée ce jour au sein de la revue Astronomy & Astrophysics. “Nos observations à l'ESO ont délivré des images nettes d'unde cibles nettement supérieur - 42 au total”.Le faible nombre d'observations détaillées d'astéroïdes dont nous disposions jusqu'alors nous empêchait d'accéder à leurs caractéristiques principales que sont leur forme 3D ou leur. Entre 2017 et 2019, Vernazza et son équipe ont entrepris de combler cetteen menant une étude approfondie des principaux corps de la ceinture d'astéroïdes.La plupart des 42 objets composant leur échantillon présentent des dimensions supérieures à 100 km. L'équipe a notamment imagé la quasi-totalité des astéroïdes de taille supérieure à 200 kilomètres - 20 sur les 23 recensés. Les deux objets les plus imposants de l'étude sont Cérès et Vesta, dont les diamètres avoisinent les 940 et 520 kilomètres. A l'opposé, Urania et Ausonia, dont les diamètres n'excèdent pas les 90 kilomètres, constituent les deux plus petits astéroïdes de l'échantillon.En reconstruisant les formes des objets, l'équipe s'est aperçue que les astéroïdes étudiés se répartissaient en deux groupes distincts. Certains présentent un aspect quasi parfaitement sphérique, tels Hygiea et Cérès. D'autres en revanche arborent une forme particulière, étirée, à l'image de Kleopatra, semblable à un os de chien.En combinant les formes des astéroïdes avec les informations concernant leurs masses, l'équipe a pu constater la grande diversité de densités au sein de l'échantillon. Les quatre astéroïdes présentant la plus faible densité, parmi lesquels figurent Lamberta et Sylvia, affichent des densités voisines de 1,3 grammes par- proches de celle du charbon. Les astéroïdes les plus denses en revanche, tels Psyche et Kalliope, affichent des densités de 3,9 et 4,4 grammes par centimètre cube, soit des valeurs supérieures à la densité du(3,5 grammes par centimètre cube).Cette grande disparité en terme de densité suggère de réelles différences de composition entre les astéroïdes de l'échantillon, et offre aux astronomes d'importants indices concernant leurs origines respectives. "Nos observations confortent l'hypothèse d'une migration substantielle de ces corps depuis l'époque de leur formation. En d'autres termes, de telles différences de composition témoignent de la formation de ces objets en des régions distinctes du Système Solaire" explique Josef Hanus de l'en République Tchèque, l'un des auteurs de l'étude. En particulier, les résultats de ces observations confirment l'hypothèse selon laquelle les astéroïdes caractérisés par une moindre densité se seraient formés au sein des régions les plus reculées, soit au-delà de l'de Neptune, puis auraient migré en direction de leurs emplacements actuels.Ces découvertes ont été permises par l'extrême sensibilité de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le VLT de l'ESO. "Le gain en performance de SPHERE, combiné à notre connaissance restreinte de la forme des plus gros astéroïdes peuplant la ceinture principale, nous ont permis d'effectuer de substantiels progrès dans ce domaine" ajoute Laurent Jorda du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, co-auteur de l'étude.Les astronomes seront en mesure d'acquérir les images détaillées d'un plus grand nombre d'astéroïdes lorsque l'ELT (Extremely Large Telescope), actuellement en cours de construction au Chili, entrera en service à la fin de cette. "Les observations des astéroïdes de la ceinture principale au moyen de l'ELT nous permettront d'étudier des objets de diamètres inférieurs, compris entre 35 et 80 kilomètres selon leur localisation spatiale, ainsi que des cratères de dimensions comprises entre 10 et 25 kilomètres" conclut Vernazza. "Disposer d'un instrument tel que SPHERE sur l'ELT nous permettrait même d'imager un semblable échantillon d'objets au sein de la. En d'autres termes, nous serons en mesure de caractériser l'histoire géologique d'un échantillon plus étendu de petits corps depuis lade la."