Découverte d'un deuxième impact géant d'astéroïde datant de la disparition des dinosaures

La zone sismique MC3D utilisé pour cette étude est indiqué en rouge, avec le contour du cratère représenté après un impact estimé au Crétacé supérieur. La carte en médaillon montre l'emplacement du cratère sur une reconstruction paléogéographique de l'Atlantique central il y a 66 Ma. La reconstruction a été réalisée à l'aide de GPlates.



KPg1, KPg2 et KPg3 représentent différentes étapes de l'évolution d'un cratère.

- KPg1 correspond à la géométrie initiale sous une unité de brèche/suevite,

- KPg2 au plancher du cratère après la phase de modification,

- et KPg3 après le dépôt de la résurgence.

Tous montrent un soulèvement central, des terrasses et un rebord bien formé. La profondeur du cratère diminue de KPg1 (~230 m) à KPg3 (~70 m), et son diamètre est en moyenne de 9,2 km. Une version sismique non interprétée est en supplément.

Qu'est-ce que l'imagerie sismique et comment permet-elle de découvrir des cratères sous-marins ?

Comment un tsunami est-il généré par l'impact d'un astéroïde ?



- A, B: Impact initial et formation du cratère transitoire.

- C: Soulèvement stratigraphique initial et effondrement du rebord et du fossé annulaire.

- D: Écoulement concentrique vers l'intérieur et formation du bord supérieur du cratère.

- E: Modifications continues par résurgence d'eau et dépôt de sédiments en suspension.

Certaines étapes peuvent se chevaucher ou se produire simultanément.

L'impact dans le passé d'un astéroïde jusqu'alors inconnu a laissé une trace impressionnante sous l'océan. C'est grâce aux technologies modernes que les chercheurs ont pu faire cette découverte.Ce cratère, baptisé Nadir, se situe sous la mer près de la Guinée. Il remonte à une période charnière de l'histoire de la Terre: il y a 66 millions d'années.Enfoui sous 300 mètres de sédiments, ce cratère est presque indétectable par les moyens classiques. L'imagerie sismique a permis de révéler sa forme et de détailler les événements qui ont suivi l'impact de l'astéroïde.Découvert en 2022, ce cratère mesure environ 8,5 kilomètres de diamètre. La technique de détection sismique, utilisée pour analyser les fonds marins, a fourni une image en 2D puis en 3D de cette dépression. Cela a révélé une perturbation nette de la stratification des sédiments.L'impact responsable de la formation de Nadir aurait provoqué un tsunami gigantesque. Une vague de 800 mètres aurait traversé l'océan Atlantique, modifiant drastiquement le paysage environnant.Ce qui intrigue les scientifiques, c'est l'âge du cratère: il coïncide avec celui de Chicxulub, l'astéroïde lié à l'extinction des dinosaures. Certains estiment qu'il pourrait s'agir d'un fragment d'un plus gros astéroïde. Toutefois, malgré ces hypothèses, l'incertitude demeure sur la connexion entre ces deux événements. Les scientifiques ne peuvent pas encore dater précisément l'impact ni affirmer si ces collisions sont liées.La modélisation en 3D du cratère Nadir représente une avancée majeure dans la compréhension des impacts d'astéroïdes sur Terre. Cette première étape pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes. Les prochaines études, comme les campagnes de forage prévues, permettront sans doute d'explorer plus en détail la composition du cratère et d'obtenir des informations inédites sur cet événement cataclysmique.Grâce à ces futures analyses, les chercheurs espèrent mieux comprendre les conséquences globales de l'impact sur l'environnement marin et terrestre de l'époque.L'imagerie sismique est une technique géophysique utilisée pour explorer le sous-sol en envoyant des ondes acoustiques. Ces ondes, similaires à celles des séismes, traversent différentes couches géologiques avant d'être réfléchies vers la surface. En analysant les ondes réfléchies, les scientifiques peuvent reconstruire une image du sous-sol, comme une échographie.Dans le cas du cratère Nadir, cette méthode a révélé une perturbation dans la stratification sédimentaire, preuve d'un impact massif. Des instruments appelés géophones captent les ondes après leur trajet, permettant ainsi de créer des images en 2D et 3D extrêmement détaillées des fonds marins. C'est ainsi qu'a été identifiée la structure du cratère caché sous les sédiments.L'imagerie sismique est particulièrement utile dans les milieux marins où l'érosion est moins importante qu'à la surface. Cela permet de découvrir des cratères préservés depuis des millions d'années, fournissant de précieuses informations sur les impacts d'astéroïdes.Un tsunami provoqué par l'impact d'un astéroïde se forme lorsque celui-ci frappe une masse d'eau, comme un océan. L'énormelibérée par ladéplace brutalement une granded'eau, générant une série de vagues gigantesques.Ces vagues, initialement formées près du site d'impact, se propagent ensuite à des vitesses élevées sur des milliers de kilomètres. Le cratère Nadir, par exemple, aurait provoqué un tsunami de 800 mètres de haut après que l'astéroïde ait heurté le fond de l'océan. Cette onde de choc aurait traversé l'Atlantique, créant des vagues destructrices le long des côtes.