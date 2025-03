Découverte d'une galaxie géante improbable 🌀

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La Grande Roue parmi ses voisines.

Crédit: Weichen Wang et al. (2025), CC BY-NC-ND 4.0



La galaxie Grande Roue au centre, avec une autre galaxie plus proche en haut à droite.

Crédit: JWST

Qu'est-ce qu'une galaxie en disque ?

Comment les galaxies massives se forment-elles ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) a récemment capturé des images d'une galaxie géante, surnommée la Grande Roue, située à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Cette découverte, publiée dans, offre un aperçu unique des premières étapes de l'La Grande Roue est une galaxie en disque qui existait déjà dans les deux premiers milliards d'années après le. Sa taille et sa structure enbien définie remettent en question les théories actuelles sur la formation des galaxies.Les galaxies en disque, comme notre Voie lactée, sont caractérisées par une structure plate et rotative, composée d'étoiles, de gaz et de poussière. La découverte de la Grande Roue, avec ses bras spiraux distincts, suggère que ces structures peuvent se former et se maintenir beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'Univers que prévu.La Grande Roue est non seulement immense mais aussi en rotation rapide, ce qui la place parmi les galaxies les plus massives de l'Univers primitif. Sa découverte dans une région densément peuplée de l'espace suggère que l'environnement joue un rôle crucial dans la croissance rapide des galaxies.Cette galaxie géante a probablement bénéficié de conditions particulières, comme des fusions douces avec d'autres galaxies et un afflux de gaz aligné avec sa rotation, permettant à son disque de se développer sans être perturbé.La découverte de la Grande Roue était hautement improbable, avec moins de 2% de chances selon les modèles actuels. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de l'évolution des galaxies et montre que l'Univers primitif était capable de produire des structures massives et complexes bien plus tôt que ce que l'on pensait.Une galaxie en disque, comme notre Voie lactée, est une structure cosmique plate et rotative, composée principalement d'étoiles, de gaz et de poussière. Ces galaxies présentent souvent des bras spiraux qui s'étendent à partir d'un noyau central dense.La rotation de ces galaxies est un élément clé de leur structure, influençant la distribution des étoiles et des nuages de gaz. Les galaxies en disque sont parmi les plus étudiées en astronomie, car elles offrent des indices sur la formation et l'évolution des structures cosmiques.La découverte de la Grande Roue, une galaxie en disque massive dans l'Univers primitif, suggère que ces structures peuvent se former et se maintenir beaucoup plus tôt que ce que les modèles actuels prédisent.La formation des galaxies massives est un processus qui implique l'de gaz et laavec d'autres galaxies. Traditionnellement, on pensait que ces processus prenaient des milliards d'années.Cependant, la découverte de la Grande Roue, une galaxie massive dans l'Univers primitif, remet en question cette idée. Cette galaxie a atteint une taille et une masse impressionnantes en seulement quelques milliards d'années après le Big Bang.Les conditions particulières de son environnement, comme une densité élevée de galaxies et des fusions douces, ont probablement joué un rôle crucial dans sa croissance rapide. Cela montre que l'Univers primitif était capable de produire des structures massives et structurées bien plus tôt que prévu.