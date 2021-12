Découverte d'une planète géante en orbite autour d'une paire d'étoiles

Le Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (le VLT de l'ESO) a capturé l'image d'uneende b Centauri, un système de deux étoiles visible à l'oeil nu. Il s'agit duhébergeant une planète le plus chaud et le plusà avoir été découvert à ce, et la planète a été repérée en orbite à une distance 100 fois supérieure à celle de Jupiter autour du. Jusqu'à présent, les astronomes pensaient que les planètes ne pouvaient pas exister autour d'étoiles aussi massives et aussi chaudes."La découverte d'une planète autour de b Centauri est très enthousiasmante car elle changel'image des étoiles massives en tant qu'hôtes de planètes", explique Markus Janson,à l'de Stockholm (Suède) et premier auteur de la nouvelle étude publiée aujourd'hui en ligne dans Nature.Situé à environ 325 années-lumière dans ladu Centaure, le système à deux étoiles b Centauri (également connu sous le nom de HIP 71865) a au moins six fois la masse du Soleil, ce qui en fait de loin le système le plus massif autour duquel une planète a été confirmée. Jusqu'à présent, aucune planète n'avait été repérée autour d'une étoile plus de trois fois plus massive que le Soleil.La plupart des étoiles massives sont également très chaudes et ce système ne fait pas exception: son étoile principale est une étoile dite de type B qui est plus de trois fois plus chaude que le Soleil. En raison de saintense, elle émet de grandes quantités de rayonnements ultraviolets et de rayons X.La très importante masse et lade ce type d'étoile ont un fort impact sur leenvironnant, ce qui devrait jouer contre la formation de planètes. En particulier, plus une étoile est chaude, plus elle produit dede haute, ce qui entraîne uneplus rapide de laenvironnante. "Les étoiles de type B sont généralement considérées comme des environnements assez destructeurs et dangereux, et l'on pensait qu'il serait extrêmement difficile de former de grandes planètes autour d'elles", explique Markus Janson.Mais la nouvelle découverte montre que des planètes peuvent en fait se former dans des systèmes stellaires aussi hostiles. "La planète de b Centauri est unextraterrestre dans uncomplètement différent de celui que nous connaissons ici suret dans notre", explique le coauteur Gayathri Viswanath,à l'université de Stockholm. "C'est un environnement dur, dominé par des radiations extrêmes, oùest à une échelle gigantesque: les étoiles sont plus grandes, la planète est plus grande, les distances sont plus grandes."En effet, la planète découverte, baptisée b Centauri (AB)b ou b Centauri b, est également extrême. Elle est 10 fois plus massive que Jupiter, ce qui en fait l'une des planètes les plus massives jamais découvertes. De plus, elle se déplace autour du système stellaire sur l'une des orbites les plus larges jamais découvertes, à une distance 100 fois supérieure à la distance entre Jupiter et le Soleil. Cette grande distance par rapport à la paire d'étoiles centrale pourrait être la clé de la survie de la planète.Ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'instrument de pointe SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) installé sur le VLT de l'ESO au Chili. SPHERE a déjà réussi à imager plusieurs planètes en orbite autour d'étoiles autres que le Soleil. Il a notamment pris la toute première image de deux planètes en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil.Cependant, SPHERE n'était pas le premier instrument à imager cette planète. Dans le cadre de leur étude, les membres de l'équipe ont examiné lesd'archives sur le système b Centauri et ont découvert que la planète avait en fait été observée il y a plus de 20 ans par lede 3,6 m de l'ESO, bien qu'elle n'ait pas été reconnue comme une planète à l'époque.Grâce à l'ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO, qui devrait commencer sesdans le courant de la, et aux améliorations apportées au VLT, les astronomes pourraient être en mesure d'en savoir plus sur la formation et les caractéristiques de cette planète. "Ce sera une tâche fascinante que d'essayer de comprendre comment elle a pu se former, ce qui reste un mystère pour l'", conclut Markus Janson.