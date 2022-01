Découverte de la structure stellaire la moins "métallique" de la Voie Lactée

Distribution des groupes très denses d'étoiles, appelées amas globulaires, de la Voie Lactée superposée sur la carte de la Voie Lactée construite à partir des données de la sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...) point (Graphie) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...) quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...)

Le Soleil est composé à 98,5% de deux éléments atomiques légers, l'hydrogène et l'hélium, et à 1,5 % d'autres éléments plus lourds tels que le carbone, l'oxygène, le fer... Cette part d'atomes lourds appelée "métallicité" de l'varie d'une étoile à l'autre. Et il s'avère que notreabrite un groupe d'étoiles à la métallicité extrêmement faible: celles-ci présentent des taux en éléments lourds 2500 fois plus faibles que ceux trouvés dans le, bien inférieurs à ceux mesurés dans toutes les autres structures stellaires de l'Les étoiles en question appartiennent toutes à une structurede lanommée C-19. En plus de remettre en cause les connaissances et les modèles actuels qui n'envisagent pas que des structures composées uniquement de telles étoiles existent, cette découverte ouvre unedirecte et unique sur les premiers âges de la formation des étoiles et sur la mise en place des structures stellaires à cette époque très reculée. Les éléments lourds étant produits par les générations successives d'étoiles massives, la très faible "métallicité" des étoiles de C-19 indique qu'elles se sont formées audébut de l'Univers.A stellar stream remnant of a globular cluster below the metallicity floor.Nicolas F. Martin et al., le 5 janvier 2022.