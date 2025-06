🌍 Découverte d'une super-Terre à l'habitabilité intermittente

Représentation artistique d'une super-Terre.

Crédit: ESO/M. Kornmesser

Comment les variations de temps de transit révèlent-elles des planètes invisibles ?

Qu'est-ce qui rend une super-Terre potentiellement habitable ?

Une super-Terre aux conditions climatiques extrêmes a été identifiée à 2 472 années-lumière de notre planète. Ce monde, nommé Kepler-735c, présente la particularité d'être habitable seulement une partie de son orbite autour de son étoile.La détection de cette exoplanète a été rendue possible grâce aux variations de temps de transit (TTV), une méthode indirecte qui ne nécessite pas d'observer directement la planète. Cette technique repose sur l'analyse des perturbations gravitationnelles qu'une planète invisible induit sur l'orbite d'une autre planète du même système.Kepler-735c orbite autour d'une étoile similaire au Soleil, en compagnie d'une géante gazeuse, Kepler-725b. Les TTV observées sur cette dernière ont permis de déduire la présence et les caractéristiques de la super-Terre. Avec une masse dix fois supérieure à celle de la Terre, Kepler-735c intrigue les scientifiques par ses propriétés encore mal comprises.L'orbite très elliptique de Kepler-735c lui fait traverser périodiquement la zone habitable de son étoile. Cette particularité soulève des questions sur la possibilité d'une vie adaptée à ces conditions changeantes. Malheureusement, l'absence de transit direct empêche l'étude de son atmosphère avec des instruments comme leJames Webb.Les futures missions, comme PLATO de l'Agence spatiale européenne, pourraient découvrir d'autres planètes similaires grâce aux TTV. Cette méthode élargit nos perspectives en révélant des mondes sur des orbites plus larges, moins accessibles par les techniques traditionnelles. Le cas de Kepler-735c illustre le potentiel des TTV dans la quête de planètes habitables.Cette découverte, publiée dans, ouvre de nouvelles voies pour comprendre la diversité des systèmes planétaires. Elle montre que l'habitabilité peut être une condition temporaire, dépendante de laorbitale des planètes.Les variations de temps de transit (TTV) sont une méthode astucieuse pour détecter des planètes qui ne passent pas directement devant leur étoile depuis notre point de vue. Elles exploitent les perturbations gravitationnelles qu'une planète exerce sur une autre, modifiant légèrement la régularité de ses transits.Cette technique permet de déduire la présence, la masse et l'orbite de planètes autrement indétectables. Elle est particulièrement utile pour les planètes situées sur des orbites larges, où les transits sont rares ou inexistants.Les TTV ont déjà permis de compléter plusieurs systèmes planétaires. Elles s'ajoutent ainsi aux méthodes traditionnelles, comme la mesure des vitesses radiales ou l'observation directe des transits.Avec l'avènement de télescopes plus sensibles, les TTV pourraient devenir un outil clé dans la découverte de nouvelles exoplanètes, notamment celles situées dans les zones habitables de leurs étoiles.Une super-Terre est une planète dont la masse est comprise entre celle de la Terre et celle d'une géante gazeuse comme Neptune. Leur habitabilité dépend de plusieurs facteurs, dont la distance à leur étoile, la présence d'une atmosphère et la composition de leur surface.L'orbite de la planète joue également un rôle crucial. Une orbite très elliptique, comme celle de Kepler-735c, peut entraîner des variations climatiques extrêmes.La présence d'eau liquide est un autre critère essentiel. Cependant, sur une super-Terre, la forte gravité pourrait affecter l'atmosphère et la stabilité des océans.Enfin, l'activité géologique, comme le volcanisme ou la tectonique des plaques, pourrait influencer l'habitabilité à long terme. Ces processus sont encore mal compris sur les super-Terres, faute d'exemples dans notre