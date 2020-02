Décryptage d'une protéine fluorescente photo-commutable

Des chercheurs de l'Irig ont caractérisé la structure d'une protéine fluorescente entre ses positions "on" et "off". Avec des applications en imagerie du vivant.Les protéines fluorescentes photo-commutables sont utilisées comme marqueurs enpour imager les cellules à une résolution allant jusqu'à quelques dizaines de nanomètres. A dessein, lesdites protéines sont successivement éteintes puis allumées par illumination alternée à deux longueurs d'spécifiques de la. Les commutations entre l'état non-fluorescent (off) et l'état fluorescent (on) sont très rapides et impliquent des passages dans des états excités qui se forment en quelques picosecondes (i.e. des millièmes de milliardièmes de seconde) qui ont été caractérisés structurellement récemment.Les changements conformationnels sur des échelles deplus lentes, cependant, restaient longtemps insaisissables, laissant ouverte la question du mécanisme photo-réactionnel dans les protéines fluorescentes réversiblement photo-commutables. Grace à unede cristallographie sérielle résolue en temps sur le laser X à électrons libres (XFEL) SACLA, au Japon, et de spectroscopie d'transitoire, des chercheurs de l'Irig (IBS), de l'ILL et des Universités de Lille et de Rennes, en collaboration avec les Instituts Max-Planck deet de Göttingen, ont pu clarifier ce mécanisme, apportant pour la première fois une vision structurale d'un état intermédiaire(i.e. de celui adopté 10 nanosecondes après photo-excitation de l'état off).Ce travail tranche unlong de 10 ans sur l'ordre des évènements réactionnels lors de la photocommutation de l'état off vers l'état on au sein des protéines fluorescentes réversiblement photo-commutables et devrait contribuer à leur optimisation rationnelle pour des applications diverses et toujours augmentées endu vivant.