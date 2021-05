Les défauts pleins d'avantages d'un cristal complexe

Le cristal de clathrate de silicium peut brusquement changer de volume lorsqu'il est soumis à une forte pression, sans pour autant modifier la structure de sa maille élémentaire. L'explication de ce phénomène vient d'être découverte par une équipe de chercheurs et chercheuses: elle se trouve dans la réorganisation des défauts duPour concevoir lescristallins multifonctionnels du futur, uneconsiste à tirer profit de lade l'des atomes à l'échelle de la maille élémentaire du cristal. Par exemple, les clathrates sont des matériaux dont la maille contient plusieurs dizaines d'atomes qui forment des polyèdres organisés sur un réseau cubique, pouvant emprisonner des atomes ou des molécules de plus grande taille.Cette complexité atomique va de pair avec l'accroissement des défauts et la diversité de leurs natures. Il s'agit par exemple d'atomes manquants ou mal positionnés. La maille élémentaire du clathrate de silicium Ba7.5Si46 est constituée de l'association de cages de silicium à l'intérieur desquelles sont encapsulés des atomes de baryum. Le remplissage de ces cages n'est paset l'existence d'une fraction de cages vides permet de stabiliser la structure. Leurdépend de la méthode et des conditions de synthèse. Ces défauts sont dits "ponctuels", sans lien entre eux, et leur répartition est aléatoire.Depuis plus d'une vingtaine d'années, des expériences ont mis en évidence l'existence d'un étrange effondrement brutal de la structure, apparaissant à haute pression (~15 GPa) et entraînant une diminution ded'environ 10 %, cela sans modification de l'organisation des atomes dans la maille élémentaire mais à l'origine de modifications des propriétés physiques. Le mécanisme de cet effondrement n'avait jamais été élucidé. L'étude réalisée à l'à Lyon ( ILM Lyon 1), en collaboration avec le Helmholtz Institute Ulm et l'ESRF (EuropeanFacility) confirme que ce phénomène d'effondrement en volume est le résultat d'une transition iso-structurale, c'est-à-dire sans modification de l'organisation atomique, et montre que cette transition est associée à une modification macroscopique de la nature des défauts ponctuels dominants duLes résultats obtenus permettent pour la première fois d'expliquer le mécanisme microscopique de l'effondrement dudede la: en réarrangeant ses défauts sans modifier sa structure, le cristal se maintient dans un état d'bas, le plus stable possible. Ils sont publiés dans la revueL'organisation atomique à l'échelle de la maille élémentaire de ce clathrate a été sondée à l'ESRF par des mesures dedes rayons X sous conditions extrêmes de pression et de. L'évolution de la pression de transition a été suivie en fonction de la température, mettant en évidence l'existence d'un point critique au-delà duquel il n'y a plus de transition. A la pression de transition, le clathrate gagne en stabilité lorsque certains atomes de silicium localisés sur les polyèdres "sautent" et se positionnent au centre des cages vides. Ces dernières se remplissent et des lacunes apparaissent sur les polyèdres. En sautant, les atomes de silicium adoptent une configuration électronique neutre comme s'ils étaientisolés. Cettedes lacunes explique la variation macroscopique de volume et l'd'un mécanisme dedes atomes de silicium. En effet, c'est grâce à l'apparition des lacunes sur les polyèdres que les atomes de silicium peuvent se déplacer de proche en proche. Ainsi, c'est le changement thermodynamique de la nature des défauts ponctuels initialement présents dans la structure qui est à l'origine de la transition isostructurale.Isostructuraltransition by point defect reorganization in the binary type-I clathrate Ba7.5Si45.R. Debord, H. Euchner, V. Pischedda, M. Hanfland, A.-S. Miguel, P. Mélinon, S. Pailhès et D. Machon,Publié le 15 mai 2021.DOI: 10.1016/j.actamat.2021.116824 - Stéphane Pailhès - Chargé deCNRS | Institut Lumière Matière - stephane.pailhes at univ-lyon1.fr- Denis Machon - Enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, Institut Lumière Matière - denis.machon at univ-lyon1.frINP - inp.com at cnrs.fr