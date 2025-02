Détection inattendue de "chants d'oiseaux" dans l'espace 🎶

Une symphonie magnétique: qu'est-ce que les ondes chorales ?



Les ondes chorales ont jusqu'ici été observées uniquement près de la Terre, où le champ magnétique est dominé par un champ dipolaire. Ce dernier introduit de fortes inhomogénéités dans le champ magnétique global, supposées être liées à la génération et à la propagation des ondes chorales . Dans cette étude, MMS a observé une onde chorale là où le champ magnétique est allongé et étiré, plutôt que dipolaire.

Des scientifiques ont découvert un phénomène spatial surprenant: des ondes électromagnétiques baptisées "ondes chorales" (ou ondes chorus - chorus waves) émettant un son semblable au chant des oiseaux lorsqu'elles sont converties en audio. Cette, réalisée à plus de 100 000de la Terre, dans une région inattendue, remet en cause les théories actuelles sur leur formation et ouvre des pistes inédites pour laspatiale.Les ondes chorales sont des oscillations électromagnétiques voyageant le long des lignes du. Lorsqu'elles sont converties en sons, elles produisent un trille aigu rappelant le chant d'oiseaux. Ce phénomène, au-delà de sasonore, joue un rôle clé dans les interactions entre leterrestre et les particules spatiales.Ces ondes influencent les ceintures de radiation de la Terre, qui protègent notre planète des tempêtes solaires tout en générant parfois des électrons à haute énergie, surnommés "électrons tueurs", capables de gravement endommager leset équipements spatiaux.Jusqu'à présent, ces ondes avaient été détectées à environ 51 000 kilomètres de la Terre. Une récente étude, dirigée par l'Beihang en Chine et utilisant les satellites Magnetospheric Multiscale (MMS) de la NASA, a révélé leur présence à plus de 100 000 kilomètres, dans une zone où leur formation semblait improbable.Ces satellites, lancés en 2015, explorent les régions du champ magnétique terrestre où les forces sont particulièrement distordues, notamment dans la queue magnétique. Cette avancée technologique a permis de capter ces ondes avec une précision inédite, élargissant ainsi notre compréhension des dynamiques spatiales.La découverte pourrait transformer la prévision des phénomènes spatiaux. En étudiant ces ondes dans des zones reculées, les scientifiques espèrent anticiper leurs impacts sur les infrastructures spatiales et terrestres, comme les satellites et les systèmes dePar ailleurs, les ondes chorales, déjà observées autour de planètes comme Jupiter et Saturne, pourraient exister dans d'autres régions de l'espace possédant un champ magnétique. Cette hypothèse soulève de nouvelles questions sur la physique des plasmas dans tout le système solaire et pourrait aider à protéger les missions d'spatiale contre les effets des radiations.En dévoilant des mécanismes jusqu'ici inconnus dans la formation des ondes chorales, cette étude invite à repenser les modèles actuels. Elle souligne également l'importance de technologies avancées, telles que les satellites MMS, pour explorer les confins du champ magnétique terrestre et, potentiellement, d'autres régions de l'espace.Cette avancée est non seulement intéressante d'un point de vue scientifique, mais elle pourrait aussi influencer les stratégies futures pour garantir la sécurité des missions habitées vers Mars ou au-delà . Le mystère des chants cosmiques ne fait que commencer.Les électrons tueurs sont des particules à haute énergie, accélérées par des phénomènes comme les ondes chorales. Lorsqu'ils atteignent des vitesses extrêmes, ils peuvent interagir avec les satellites et autres équipements spatiaux, les endommageant ou les détruisant.Ces électrons se trouvent principalement dans les ceintures de radiation de la Terre. Bien qu'elles protègent la planète des radiations solaires, elles peuvent créer un environnement dangereux pour les technologies humaines dans l'espace.Leur étude permet de mieux comprendre comment les ondes chorales, à travers leurs interactions avec les particules, modifient les niveaux d'énergie des électrons. Ces découvertes sont importantes pour la sécurité des missions spatiales futures.Les scientifiques cherchent désormais à prédire l'activité des électrons tueurs pour protéger les astronautes et les satellites des risques accrus de radiation, en fonction des événements spatiaux observés.