Déterminer l'empreinte spectrale de la Terre pour trouver des planètes habitables

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

atmosphère de la Terre (L'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. L'atmosphère sèche est constituée de 78,11 % d'azote, 20,953 % d'oxygène et de 0,934 % d'argon pour les gaz...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

digitale (Les digitales forment le genre Digitalis, environ 20 espèces de plantes herbacées classiquement placées dans la famille des Scrofulariacées. Les...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

ozone (L’ozone (ou trioxygène) est un composé chimique comportant 3 atomes d’oxygène (O3). Sa structure est une résonance entre trois états....)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

Agence spatiale canadienne (L'Agence spatiale canadienne (ASC) ou en anglais Canadian Space Agency (CSA), est le service gouvernemental responsable du programme spatiale canadien. Elle a été fondé le 1er mars 1989 par la Loi sur l'Agence spatiale canadienne,...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces...)

fur (Fur est une petite île danoise dans le Limfjord. Fur compte environ 900 hab. . L'île couvre une superficie de 22 km². Elle est située dans la Municipalité de Skive.)

traverse (Une traverse est un élément fondamental de la voie ferrée. C'est une pièce posée en travers de la voie, sous les rails, pour en maintenir l'écartement et l'inclinaison, et...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un composé chimique composé d'un atome de...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute...)

occultation (Une occultation est un phénomène de recouvrement apparent d'un élément par un autre.)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour orbitent...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit pas être confondue avec la mécanique...)

vie (La vie est le nom donné :)

télescope spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le télescope spatial présente l'avantage par rapport à son...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des...)

Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

avenue (Une avenue est une grande voie urbaine. Elle est en principe plantée d'arbres, et conduit à un monument.)

naine rouge (En astronomie, les naines rouges sont les étoiles les moins massives ; en-deçà, ce sont les naines brunes, qui ne sont pas vraiment des étoiles.)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

automne (L'automne est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'été et l'hiver.)

windows (Windows est une gamme de systèmes d'exploitation produite par Microsoft, principalement destinées aux machines compatibles PC. C'est le remplaçant de MS-DOS. Depuis les années 1990, avec la sortie...)

Deux astronomes de l'Université McGill ont constitué une empreinte spectrale de la Terre qui pourrait être utilisée pour repérer une planète capable d'accueillir des formes de vie hors de notre système solaire.L'étudiante enEvelyn Macdonald et son directeur de, le professeur Nicolas Cowan, ont utilisé lesde l'recueillies par leSCISAT pendant plus de dix ans afin de constituer un spectre de transit, sorte d'empreintede l'de notreenqui révèle la présence de molécules essentielles dans la recherche de mondes habitables. Ils s'emploient notamment à déceler la présence simultanée d'et de, signe pour les scientifiques d'une sourcede ces composés sur la planète observée. On qualifie ce type de détection de "biosignature"."Un certainde chercheurs ont déjà tenté de simuler le spectre de transit de la, mais il s'agit là du premier spectre de transit infrarouge empirique de la Terre, a précisé le professeur Cowan. C'est ce qu'unextraterrestre pourrait voir s'il observait un passage de la Terre."Publiés le 28 août dans la revue, les résultats de cette étude pourraient aider les scientifiques à déterminer quel type deils doivent chercher pour repérer des exoplanètes semblables à la Terre (planètes qui orbitentd'une autreque le Soleil). Le satellite SCISAT, conçu par l', avait d'abord pour objectif d'aider les scientifiques à comprendre le phénomène d'appauvrissement de la couche d'ozone, en étudiant les particules dans l'atmosphère traversée par la lumière du. En général, les astronomes peuvent dire quelles molécules sont présentes dans l'atmosphère des planètes en observant comment la lumièrechange auet à mesure qu'ellel'atmosphère. Les instruments doivent attendre qu'une planète passe - ou effectue un transit - devant l'étoile pour enregistrer ces observations. Il est probable qu'avec des télescopes suffisamment sensibles, les astronomes puissent identifier des molécules telles que le, l'ou lad', pouvant indiquer qu'une planète est habitable, voire habitée.Le professeur Cowan expliquait la spectroscopie de transit des exoplanètes à un groupe réuni à l'du lunch à l'spatial de McGill quand le professeur Yi Huang, expert en sciences atmosphériques et océaniques et membre de cet institut, a remarqué que la technique utilisée était semblable à celle d'études de l'atmosphère terrestre en période d'du soleil effectuées par SCISAT.Depuis la première découverte d'unedans les années 90, les astronomes ont pu confirmer l'existence de 4 000 exoplanètes. Dans ce domaine relativement nouveau de l', le Saint Graal consiste à trouver des planètes ayant le potentiel d'abriter la- une Terre 2.0.Un système stellaire très prometteur susceptible de contenir de telles planètes, TRAPPIST-1, sera ciblé par leJames-Webb,de collaboration entre la, l'canadienne et l', qui devrait entrer en service en 2021. Evelyn Macdonald et Nicolas Cowan ont réussi à simuler un signal montrant ce à quoi on pourrait s'attendre d'une planète semblable à la Terre vu à travers la lentille de ceSitué à 40 années-lumière de la Terre, le système stellaire de TRAPPIST-1 contient sept planètes dont trois ou quatre sont situées dans la zone désignée comme "habitable" où l'eau pourrait exister à l'état. Les astronomes de McGill mentionnent que ce système pourrait se révéler uneprometteuse pour la recherche d'un signal semblable à celui de l'empreinte de la Terre, étant donné que les planètes orbitent autour d'une étoile naine M, plus petite et plus froide que le Soleil."L'étoile TRAPPIST-1 est uneassez près de nous, ce qui fait de ses planètes d'excellentes cibles pour la spectroscopie de transit, explique Mme Macdonald. Comme l'étoile est beaucoup plus petite que le Soleil, les planètes sont donc relativement faciles à observer. De plus, ces planètes orbitent près de l'étoile, elles passent donc devant elle à des intervalles de quelques. Bien sûr, même si une des planètes abritait la vie, nous ne nous attendons pas à ce que l'atmosphère qui l'entoure soit identique à celle de la Terre puisque l'étoile du système est trèsdu Soleil."Dans leur analyse, les chercheurs affirment que le télescope Webb sera suffisamment sensible pour détecter le dioxyde deet la vapeur d'eau. Il pourrait même être en mesure de détecter la biosignature du méthane et de l'ozone s'il observait la planète cible assez longtemps.Le professeur Cowan et ses collègues de l'Institut de recherche sur les exoplanètes (basé à Montréal) espèrent être parmi les premiers à détecter les signes de vie au-delà de notre planète. L'empreinte de la Terre assemblée par Evelyn Macdonald dans le cadre de sonde premier cycle pourrait indiquer aux autres astronomes ce qu'ils doivent tenter de repérer. L'étudiante entreprendra undans le domaine des exoplanètes à l'de Toronto cetLe financement de ces travaux provient du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et d'une bourse de recherche de premier cycle en sciences de McGill.L'article "An empirical infrared transit spectrum of Earth: opacityand biosignatures", signé par Evelyn J. R. Macdonald et Nicolas B. Cowan, a été publié en ligne le 28 août 2019 dans la revue