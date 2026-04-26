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Des pilotes de la marine américaine ont observé des phénomènes aériens non identifiés.

Crédit: DOD/U.S. Navy



En 2020, la marine américaine a diffusé plusieurs vidéos de phénomènes aériens non identifiés, suscitant un intérêt public et gouvernemental.

Crédit: U.S. Navy

Historiquement aux Etats-Unis, chaque tentative de transparence gouvernementale sur le sujet des phénomènes non identifiés en général et des extraterrestres en particulier, qui n'a jamais apporté de preuves claires, a généré des réactions contrastées.Greg Eghigian, professeur à l'université d'État de Pennsylvanie, observe que certains y voient la preuve de l'absence d'événements extraordinaires, tandis que d'autres soupçonnent la persistance d'informations dissimulées. Cetteperpétue un désir insatiable de divulgation, où même l'ouverture apparente est souvent perçue comme une façade masquant davantage declassifiées.Face à ces incertitudes, la communauté scientifique privilégie désormais des approches fondées sur des données nouvelles plutôt que sur l'analyse d'archives floues. Steven Dick, membre du projetà Harvard, explique que l'accent est mis sur le développement d'équipements pour collecter des informations fiables. Ce qui vise à transformer lade signatures extraterrestres en une discipline scientifique rigoureuse et transparente, éloignée des simples anecdotes ou légendes.Les implications potentielles d'une découverte sont vastes, que ce soit sur une autre planète ou même sur Terre. Cela touche à la science, à la théologie et à. Carol Cleland, de l'université du Colorado à Boulder, indique qu'une telle révélation pourrait provoquer des réactions multiples, allant de l'indifférence à l'enthousiasme, voire à l'inquiétude. Pour les chercheurs, cela représenterait un bouleversement majeur, pouvant même donner naissance à de nouveaux domaines d'étude comme l'astrothéologie, qui explore les ramifications religieuses de la vie au-delà de notre planète.Cependant, des doutes persistent quant à la capacité de la société à accepter une vérité potentiellement déstabilisante. George Knapp, journaliste expérimenté, évoque la possibilité que certaines révélations remettent en cause des croyances fondamentales, qu'elles soient religieuses ou liées à l'origine humaine.En parallèle, des considérations bureaucratiques compliquent encore le tableau. Avi Loeb, astronome à Harvard, relève que les agences de renseignement peuvent hésiter à admettre publiquement l'existence d'objets non identifiés, notamment pour des questions de sécurité nationale. Au delà de l'enregistrement d'un, c'est l'même qui a permis cet enregistrement, d'unebien humaine, qui peut être confidentiel.Avi Loeb propose de déclassifier des événements anciens, dont les technologies associées ne sont plus sensibles, afin de favoriser l'avancée des connaissances sans compromettre les intérêts actuels.Ainsi, la quête de réponses sur les phénomènes non identifiés reste un chemin semé d'embûches, où espoirs et réalités s'entremêlent. Alors que des initiatives comme le projet Galileo ouvrent de nouvelles pistes, l'équilibre entre transparence et confidentialité continue d'alimenter les débats.