Les drôles de vibrations de la matière molle

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

matière molle (La matière molle rassemble des états de la matière ou des matériaux connaissant une réponse...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

oreille interne (L'oreille interne est une des parties de l'oreille, qui contient non seulement l'organe de...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite...)



Vue du ruban de matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

oreille (L'oreille est l'organe qui sert à capter le son et est donc le siège du sens de...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

silicone (Les silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques formés d'une chaine...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil...)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

Références:

Contacts:

gmail (Gmail est un service de messagerie gratuit proposé par Google. Les messages reçus sur un...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Dans des conditions très particulières, appelées cônes de Dirac, certaines ondes et particules sont conduites sans perte d'énergie à travers de la matière, principalement des structures cristallines très spécifiques. Grâce à un ruban de polymères mous imitant des tissus anatomiques, des scientifiques de l'Langevin et du laboratoire PMMH ont observé les premiers cônes de Dirac dans de la, permettant untrès efficace d'ondes élastiques. Ces travaux pourraient aider à comprendre comment les vibrations sonores sont converties enélectrique dans l', avant d'être transmises auD'abord observés dans la structure hexagonale du, les cônes de Dirac sont des configurations de la matière où les électrons sont transportés comme s'ils n'avaient pas de. Ils sont donc conduits sans perte d', y compris dans desqui sont à l'origine isolants. Ces spécificités provoquent depuis une quinzaine d'années un important engouement, en quête d'autres conditions dans lesquelles des cônes de Dirac peuvent se former. On en a ainsi retrouvé, en plus des électrons, dans le cas d'ondes sonores et optiques.En observant les vibrations d'un ruban enmou, des chercheurs et chercheuses de l' Institut Langevin (CNRS/ESPCI- PSL) et du laboratoireetdes milieux hétérogènes ( PMMH , CNRS/Sorbonne Université/ESPCI Paris - PSL/Université de Paris) ont découvert les premiers cônes de Dirac dans de la matière molle, faisant des ondes élastiques le quatrième exemple où ils peuvent apparaître. Le ruban est inspiré de la membrane basilaire, située au niveau de la cochlée dans l', étudiée à l'origine pour comprendre comment elle transforme les vibrations du son en un signal électrique pour le cerveau. Ces résultats sont publiés dans la revue PNAS.Le ruban, fabriqué à partir d'un gel de polymères de, a été placé dans une expérience assez simple, où il a été suspendu et secoué. Unea permis d'observer finement ses déformations, qui ont ensuite été décortiquées avec des outils physiques etplus sophistiqués. Résultat, l'élastique y existe selon deux modes différents, possédant une mêmetandis que leur distribution dans l'espace change. Mais selon la manière dont le ruban est suspendu, ces deux états de propagation peuvent se retrouver avec une même fréquence d'excitation, ce qui provoque alors l'apparition d'un cône de Dirac.En plus de cette découverte, les scientifiques ont constaté que lorsque le ruban était secoué d'une certaine manière, les ondes élastiques ne se propageaient que dans certaines directions malgré la structure symétrique de la matière. D'autres travaux vont être menés pour étudier l'importance de ces phénomènes pour la cochlée et développer ainsi de meilleursd'ondes élastiques.M. Lanoy, F. Lemoult, A. Eddi & C. Prada., December 1, 2020 117 (48) 30186-30190.DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2010812117 Lire l'article dans les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL - Maxime Lanoy - Post-doctorant, Laboratoire de physique de l'ENS (CNRS/ENS Paris/Sorbonne Université/Université de Paris) - maxime.lanoy at.comINSIS - insis.communication at.fr