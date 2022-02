L'eau de la Terre était disponible avant même que notre planète n'existe

Pour comprendre l'apparition de la vie, les scientifiques s'intéressent à la chimie du carbone et de l'eau. Pour cette dernière, il s'agit de suivre les différentes variations, que l'on appelle des isotopes, de l'hydrogène et de l'qui la compose, comme un gigantesque jeu de piste au travers de l'histoire de l'Des scientifiques du, de l'de Paris-Saclay, du CEA et de l'université de Pau et desde l'Adour, avec le soutien du MNHN, sont ainsi remontés à la composition isotopique de l'audébut du, dans ses régions internes où se sont formées les planètes telluriques telles que la. Ils ont pour cela analysé l'une des plus vieilles météorites du Système solaire, grâce à une méthode innovantespécialement pour cette étude.Leurs résultats montrent l'existence de deux réservoirs gazeux dans les premiers 200 000 ans du Système solaire, avant même la formation des premiers embryons planétaires. L'un de ces réservoirs est lesolaire à l'origine de toute ladu Système solaire, mesuré directement pour la première fois dans la. Le second est un gaz enrichi end'eau, ayant d'emblée la composition isotopique de l'eau terrestre. Sa formation peut s'expliquer par un apportd'eau interstellaire dans les régions internes chaudes du Système solaire lors de l'effondrement de l'enveloppe interstellaire et de la formation du. Son existence précoce implique que l'eau de la Terre était déjà disponible avant même l'des premiers blocs constitutifs de notreCes résultats sont publiés le 3 février 2022 dansDetermination of the initial hydrogen isotopic composition of the solar system.J. Aléon, D. Lévy, A. Aléon-Toppani, H. Bureau, H. Khodja and F. Brisset., le 3 février 2022. DOI: 10.1038/s41550-021-01595-7.https://www.nature.com/articles/s41550-021-01595-7