L'écoulement turbulent des superfluides

Lorsque l'on pense à une tornade, on imagine souvent un long filament qui se déplace dans l'espace, entraînant tout ce qui se trouve sur son passage. Appelées vortex par les physiciens, ces formes sont présentes en grande quantité dans les fluides dont l'écoulement est tourbillonnaire: les fluides turbulents. Ceux-ci se rencontrent à toutes les échelles de notre, aussi bien dans l'espace que dans l'ou dans les... jusque dans la tasse de café que l'on remue avec une petite cuillère ! Pour mieux comprendre ce phénomène de, les scientifiques mesurent lade rotation des liquides soumis à un tel écoulement, et dénombrent les vortex qui s'y forment. Cela leur permet de définir lade ces écoulements turbulents,qui dépend de l'échelle étudiée.Une équipe des'est intéressée à la turbulence d'une classe très exotique de fluides appartenant auquantique: les superfluides. Ces substances, parmi lesquelles on peut compter certainsprésents dans le coeur des étoiles, ont des propriétés bien spécifiques. Elles s'écoulent par exemple sans aucune friction car, grâce aux effets quantiques, leur viscosité est identiquement nulle.L'étude a montré que la turbulence des superfluides est similaire sous certains aspects à la turbulence des fluides classiques, notamment en ce qui concerne la circulation aux échelles classiques. Néanmoins, on retrouve des différences importantes aux plus petites échelles. Ce travail derenforce l'idée selon laquelle la turbulence quantique est en quelque sorte lede la turbulence classique que l'on observe dans les écoulements naturels. L'approfondissement de nos connaissances de la turbulence va permettre d'améliorer la modélisation de ces écoulements turbulents que l'on trouve partout dans l'univers.Intermittency of Velocity Circulation inTurbulence - Phys. Rev. X 11, 011053 (2021)Nicolás P. Müller, Juan Ignacio Polanco et Giorgio Krstulovic.