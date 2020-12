Écoulement de Maïzena: la "Nouvelle Vague"

Certains fluides non-newtoniens, comme la Maïzena, se solidifient quand on leur applique une force trop importante. Des chercheurs de l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI) ont étudié leur comportement lorsqu'ils s'écoulent sur un plan incliné, et ont découvert qu'au-delà de cette, l'écoulement se déstabilise en ondes successives. Publiés dans, ces travaux offrent un modèle hydrodynamique permettant d'expliquer cette instabilité, qui n'a pas d'équivalent dans les fluides classiques.Une suspension de Maïzena soumise à une force importante passe soudainement d'un étatà un état quasi solide. Ce phénomène, très récemment élucidé, permet par exemple de courir sans s'y enfoncer sur une piscine qui en est remplie. Cette propriété macroscopique étonnante trouve son origine à l'échelle microscopique. Les suspensions d'desont composées de grains si petits, environ 15 microns, qu'ils interagissent via des forces répulsives courtes portées qui empêchent les grains de frotter entre eux tant que les contraintes sont faibles. Quand celles-ci deviennent plus fortes, l'apparition duentre les grains entraîne un comportement macroscopique fortement contre-intuitif: lade l'écoulement peut diminuer lorsque la force imposée augmente.Des chercheurs de l'universitaire des systèmes thermiques industriels ( IUSTI , CNRS/Aix-Marseille Université) ont étudié ce phénomène en faisant couler une suspension de Maïzena sur un plan incliné. Ils ont découvert que la suspension forme alors des ondes de surface proéminentes et très régulières.Ces ondes peuvent sembler similaires à celles que l'on observe lesde fortesur un. L'équipe a cependant montré que pour la Maïzena, elles ont une origine. Contrairement au cas de l', elles ne résultent pas de l'effet de l', mais des propriétés d'écoulement spécifiques aux suspensions de Maïzena et de leur couplage avec la surface libre. Si une bosse apparaît, la force devant elle augmente. Compte tenu de la rhéologie de la Maïzena, cela ralentit l'écoulement au lieu de l'accélérer. Il en résulte unnet desous la bosse qui tend à l'amplifier. Le mécanisme proposé est très générique.Ces résultats pourraient donc fournir de nouvelles bases pour comprendre d'autres instabilités d'écoulement observées dans diverses configurations, en particulier dans les processus industriels confrontés à des instabilités d'écoulement problématiques lors dudetels que le, le chocolat ou les matériaux vinyliques.Cea été financé par l'ERC PLANTMOVE, l'ANR SCIENCE-FRICTION et le LABEX MEC.B. Darbois Texier, H. Lhuissier, Y. Forterre & B. Metzger.