Élucider la structure d'une molécule via ses champs électriques internes



interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Des chercheurs de l'Iramis ont pu élucider la structure moléculaire de cas modèles contenant un chromophore grâce à la spectroscopie d'absorption dans l'ultraviolet, couplée à une modélisation du champ électriquede la. Une extension inédite et prometteuse de l'interprétation de ces spectres !De nombreuses molécules biologiques comme la chlorophylle, l'hémoglobine ou le bêta-carotène contiennent un chromophore, c'est-à-dire un groupement d'qui, en absorbant une partie de la, leur confère uneverte,ou orange.De la même manière, des molécules contenant d'autres chromophores absorbent aussi une partie de laultra-violette et leur spectre comporte des raies d'associées aux transitions électroniques de ces chromophores. Or ces raies sont modifiées par leurmoléculaire, notamment sous la forme d'un décalage spectral. Les chromophores peuvent donc être utilisés commelocale, sous réserve qu'il soit possible d'interpréter assez simplement les spectres.Inspirés par la spectroscopie exploitant l'effet Starck (effet d'unexterne), les chercheurs ont développé une approche théorique originale, leur permettant de calculer précisément leélectrique auquel est soumis le chromophore en raison de son environnement moléculaire.Ils l'ont appliquée aux cas modèles d'une série de paires d'ions (anions carboxylates et cations alcalins) et ils ont pu établir une corrélation entre le champ électrique calculé et les transitions électroniques expérimentales, obtenues par spectroscopieengazeuse. Cette corrélation s'est avérée suffisamment précise pour que les différentes conformations moléculaires soient identifiées sans ambiguïté.Ce gain de précision (quelques cm-1 au lieu de 100 pour les meilleurs calculs de transitions électroniques), ainsi que la réduction importante dude calcul, ouvrent la voie à la spectroscopie UV de systèmes plus grands, en phase condensée.