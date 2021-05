Un étiquetage chimique pour éclairer les plantes

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)



Figure: Chimie click et RPE. Un alcool sinapylique doté d'une étiquette bioorthogonale (Scp) est métaboliquement incorporé via les voies de lignification à la place de l'alcool sinapylique naturel dans la lignine in vivo. Une fois intégré dans la paroi cellulaire végétale, l'étiquette subit une réaction de ligation avec une sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

© Cédric Lion (Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille des félidés du genre...)

biomasse ( En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière (masse) de toutes les espèces...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

bioénergie (La bioénergie résulte du processus de valorisation énergétique de la biomasse, lorsque celle-ci...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

résonance paramagnétique électronique (La résonance paramagnétique électronique (RPE) est une technique de mesure physique. Elle est...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les...)

physiologie (La physiologie (du grec φύσις, phusis, la nature, et...)

végétal (Les classifications scientifiques classiques regroupent sous le terme végétal...)

Pour en savoir plus:

alcohol (Alcohol 120% (lire « 120 degrés ») est un logiciel de sauvegarde/copie de disque...)

laboratoire:

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions....)

Contacts:

Université de Lille (Cette page est consacrée à l’université de Lille qui a existé entre 1896...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'utilisation de marqueurs de spin tirant avantage des propriétés paramagnétiques électroniques permet d'étudier les lignines, ces polymères polyphénoliques constituant du bois. Les travaux publiés danset mis endansouvrent la voie à de nouvelles méthodes de quantification et d'des lignines dans les parois végétales parbioorthogonale.Les lignines constituent une famille de biomacromolécules produites par la polymérisation oxydative de monolignols dans les parois cellulaires des plantes. Elles sont essentielles pour la croissance et le développement de toutes les plantes vasculaires: avec la cellulose et les hémicelluloses, elles sont l'un des principaux constituants de lalignocellulosique.Les processus de lignification ainsi que la mise en place de liaisons covalentes entre les lignines et les polymères polysaccharidiques de la paroi demeurent mal connus. Les recherches sur la biosynthèse et la bioingénierie des lignines représentent un enjeu économique important pour les industries générant des produits à haute valeur ajoutée. En effet, laet la composition des lignines sont des paramètres essentiels dont dépendent de nombreux procédés agro-industriels tels que la génération de biocarburants à partir de la biomasse lignocellulosique, la production de, ou encore l'industrie papetière.Bien que les voies de biosynthèse des monolignols soient très documentées, un grandd'événements moléculaires qui se produisent au cours de la biosynthèse des lignines restent encore à élucider. Les défis à relever dans l'étude et l'analyse de ces biomacromolécules et de leurs fonctions biologiques concernent aussi bien la compréhension de leur grande diversité structurale et des facteurs influençant celle-ci, que lade leur biosynthèse, enavec leurs partenaires.Depuis quelques années, la volonté d'aborder ladu milieu cellulaire et d'accéder à des informations relevant de la dynamique des macromolécules au niveau moléculaire a conduit la communautéà exploiter la(RPE) pour développer une approche de marquage deadaptée pour des études dans les cellules, nommées RPEQuoique limités à l'études des protéines, les premiers résultats étaient extrêmement prometteurs et avaient permis de mettre en évidence la faisabilité de l'approche.Dans cette démarche, les chercheurs ont montré que l'alliance de la chimie bioorthogonale et de la RPE pouvait être utilisée pour imager les lignines dans une, le Lin (L.). Les performances hors pair de cette chimie "click" ont permis de lier de façon covalente lad'intérêt biologique, décorée d'une étiquette, à la sonde radicalaire. Les auteurs ont ainsi proposé une nouvelle approche pour obtenir des informations fondamentales sur la dynamique de lignification directement dans la paroi cellulaire végétale.Ces travaux représentent une avancée importante dans le domaine de la chémobiologie. Ils ouvrent la voie au développement d'une nouvelle approche de quantification et d'imagerie de la lignine dans les parois végétales. Compte tenu du rôle central que ce biopolymèredans de nombreux aspects de lavégétale, ainsi que de son impact économique, ces travaux seront également d'un grand intérêt pour les biologistes duSimon C , Lion C , Ahouari H , Vezin H , Hawkins S , Biot C.Chem Commun (Camb). 2021 Jan 14;57(3):387-390. doi: 10.1039/d0cc05218c.PMID: 33326527.Schilter, D.Nat Rev Chem 5, 74 (2021). doi:10.1038/s41570-021-00250-z.UGSF - Unité de glycobiologie structurale et(Université de Lille/CNRS)59000 Lille.- Christophe Biot - Professeur à l'- christophe.biot at univ-lille.fr- Cédric Lion - Maître de conférence à l'de Lille - cedric.lion at univ-lille.fr