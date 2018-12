Sur le même thême

Etoiles binaires: danser avec l'ennemi

En testant un nouveau sous-système de l'instrument SPHERE, un chasseur d'exoplanètes installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, les astronomes ont pu capturer, avec une résolution inédite - supérieure à celle caractérisant les observations d', les moindres détails de l'turbulente entre les deux étoiles du système R Aquarii.Sur cette image spectaculaire - le second opus de la semaine de l'ESO consacrée à R Aquarii - figurent les détails intimes du couple d'étoiles composant leR Aquarii. La plupart des étoiles binaires sont liées entre elles par la, les conduisant simplement à valser l'unede l'autre. La relation unissant les étoiles qui composent R Aquarii est beaucoup moinstoutefois. La plus petite des deux étoiles, depourtant restreintes, accrète en effet lade son compagnon en fin de- uneDes années d'ont mis aul'histoire du système binaire R Aquarii, au centre de cette image. La plus vaste des deux étoiles, une géante rouge, est classée parmi les variables de type. A l'issue de leur existence, ces étoiles commencent à pulser, brillant tels milleà mesure que leurs enveloppes se dilatent et se dispersent dans l'espace interstellaire.Lade cetteest un épisode déjà dramatique, auquel s'ajoute la funeste contribution de son compagnon, une naine blanche. Cette dernière, caractérisée par une taille réduite, uneplus élevée et unesupérieure à celles de la géante rouge, accrète la matière constituant les couches externes de son compagnon. Les jets de matièreexpulsés par ce géant en fin de vie figurent sur cette image sous l'aspect de filaments pointant vers l'extérieur du système.Lorsque de la matière en quanité suffisante s'accumule à lade la naine blanche, unethermonucléaire de typese produit. Cet événement se traduit par l'éjection d'une vastedans l'espace. Les vestiges des novae passées sont visibles sur cette image, sous l'aspect de minces nébuleuses derayonnant depuis R Aquarii.R Aquarii se situe à 650 annéesseulement de la- en termes astronomiques, il s'agit d'un proche voisin, l'un des systèmes binaires symbiotiques les plus proches de la Terre. Pour cette raison, cette intrigante binaire fait l'd'une attention particulière de la part des astronomes depuis des décennies. En capturant cette image montrant les multiples caractéristiques de R Aquarii, les astronomes ont pu tester les capacités du Polarimètre Imageur de Zurich (ZIMPOL), l'un des composants du chasseur d'exoplanètes SPHERE. Les résultats obtenus ont dépassé toute espérance: la qualité de l'image, sa résolution notamment, est supérieure en effet aux observations effectuées par le célèbredu consortium NASA/ESA.Le développement de SPHERE résulte de longues années d'étude et de conception. Il s'inscrit dans le cadre de lad'exoplanètes, l'un des domaines les plus stimulants et les plus excitants de l'contemporaine. Grâce à un système performant d'et à und'instruments dédiés tel ZIMPOL, SPHERE est en mesure de réaliser l'impossible: l'directe d'exoplanètes. Les capacités de SPHERE ne se limitent toutefois pas à la simple recherche d'exoplanètes. L'instrument peut également être utilisé pour étudier une variété de sources astronomiques, comme en témoigne cette splendide image de ladu système R Aquarii.