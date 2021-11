Etudier les toiles du passé pour comprendre le vieillissement des éco-matériaux du futur

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

synchrotron (Le terme synchrotron désigne un grand instrument électromagnétique destiné...)

SOLEIL (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

résonance (La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques...)

CNR (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui...)



© Pinacothèque civique d'Ascoli Piceno. Légende: "San Cristoforo", du peintre Giulio Benso (1592-1668), huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

biomasse ( En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière (masse) de toutes les espèces...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

vieillissement (La notion de vieillissement décrit une ou plusieurs modifications fonctionnelles diminuant...)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

université de Cambridge (L'université de Cambridge est une université britannique connue dans le monde entier.)

Des méthodes d'analyse préservant l'intégrité des tableaux

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

dos (En anatomie, chez les animaux vertébrés parmi lesquels les humains, le dos est la partie...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

organisation (Une organisation est)

biochimie (La biochimie est la discipline scientifique qui étudie les réactions chimiques ayant lieu...)



Fibres de lin de tableau recouvertes des couches de différents matériaux (colle, plâtre (Le plâtre est un matériau de construction ignifuge. Il est utilisé sous forme de...) microscope électronique (Un microscope électronique est un type de microscope qui utilise un faisceau de particules...)

Les variations dans l'environnement: le principal facteur de vieillissement

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...)

tension (La tension est une force d'extension.)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un...)

colle (Une colle ou la glu est un produit de nature liquide ou gélatineuse servant à lier des...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

chanvre (Le chanvre (Cannabis sativa L.), connu aussi sous son nom latin cannabis, est une espèce de...)

voiles (Les Voiles sont l’une des 88 constellations du ciel, visible essentiellement de...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

génie civil (Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

résonance magnétique nucléaire (La résonance magnétique nucléaire (RMN), aussi dénommée par son...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

rayonnement électromagnétique (Un rayonnement électromagnétique désigne une perturbation des champs électrique...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

spectre électromagnétique (Le spectre électromagnétique est la décomposition du rayonnement...)

Références:

fibre (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La conception de nouveaux éco-matériaux à partir de sources organiques renouvelables, comme le lin, pose la question de leur vieillissement et de leur durabilité dans le temps. Pour y répondre une équipe d'INRAE, de l'université Bretagne-Sud, du CNRS*, de l'de Montpellier, du, de l'université de Camerino (Italie) et du laboratoire demagnétique "Capitani-Segre" du(Italie), a étudié les fibres de lin issues des toiles de quatre tableaux italiens datés entre le XVIIe et le XVIIIeLeurs résultats, publiés le 7 novembre dans Journal of Cultural Heritage, montrent que les changements environnementaux (température, taux d'humidité) mais aussi certains traitements de conservation qu'ont pu subir les tableaux au cours des siècles, ont dégradé les fibres de lin. Ces résultats permettent de mieux comprendre le comportement que pourraient avoir les fibres dans les écomatériaux mais donnent également de précieuses informations pour la préservation et la conservation d'objets historiques.L'utilisation de ressources végétales renouvelables, comme les fibres de lin, pour concevoir desdurables est un jalon essentiel pour une transition vers la bioéconomie se basant sur l'utilisation raisonnée de la. Mais ces nouveaux écomatériaux sont souvent confrontés à de la méfiance sur leur résistance et leur durée dans lecomparés aux matériaux issus de pétro ressources. L'étude duextrême pose des problèmes d'échelle de temps aux scientifiques qui sont souvent contraints de recourir à accélérer artificiellement les processus au laboratoire, au risque de s'écarter de la réalité.Le lin est unecultivée et utilisée pour la confection de divers objets depuis des millénaires, et notamment pour la confection de toiles de maître. C'est pourquoi l'équipe dea étudié les fibres composant les toiles de quatre tableaux de la période Baroque, datés entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et exposés à la pinacothèque d'Ascoli Piceno, en Italie, et dont les modalités de conservation ont été tracées.Ces travaux complètent ceux parus en septembre danssur l'analyse de linge mortuaire égyptien daté de 4000 ans, de la même équipe française en collaboration avec le musée du Louvre, de FEMTO-ST (Besançon), du LMGC (Montpellier) et l'L'un des défis de cette étude était les contraintes liées au prélèvement et l'analyse d'échantillons qui devaient impérativement préserver les toiles historiques,étant issu d'unpatrimonial devant être restitué. 4 cm² ont été prélevés aude chaque toile dans des zones non visibles et qui ne dégradait pas l'oeuvre. Par la suite, les chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes d'analyseà très haute résolution pour étudier la structure des fibres des échantillons sans les dégrader. Ils ont utilisé laatomique[1] pour topographier lades échantillons et cartographier la rigidité des fibres à l'échelle nanométrique. Ils ont également eu recours à la microscopie biphotonique[2], la spectroscopie RMN[3] et la spectroscopie par[4] pour analyser l', l'évolution de laet de la structure des fibres de lin composant les toiles.De façon contre-intuitive, les résultats montrent que les fibres issues de toiles âgées de quelques centaines d'années ont subi des dégradations plus marquées que celles millénaires des linges mortuaires d'Egypte. Un raidissement général a été mis en évidence dans presque toutes les fibres anciennes par rapport à un fil de lin moderne. Mais les fils des tableaux ont aussi montré d'autres défauts structuraux tels que des fragmentations de fibres à cause de l'oxydation mais aussi des attaques par des champignons qui ont fortement dégradé la structure des fibres endes "tunnels" et des fractures dans les fibres.En termes de vieillissement, les fibres des tableaux ont vécu une mise enconstante, mais elles ont aussi été exposées aux variations d'et de, à lade l', pendant leur exposition dans des églises ou des collections privées avant leurpar la pinacothèque. A ces facteurs s'ajoutent les effets d'autres agents de vieillissement comme de la, du plâtre et de la peinture qui peuvent plus les rapprocher aux objets de nouvelle génération comme les composites, chez lesquels plusieurs matériaux coexistent- souvent de nature très- pour former un nouveaucombinant et améliorant les propriétés des matériaux d'origine. Les scientifiques ont notamment mis en évidence que certaines techniques de conservation appliquées au XIXe siècle, comme le rentoilage fait à la colle de pâte, à base de farine et colle animale, ont contribué à dégrader les tableaux au long terme. Au final les tableaux ayant subi le plus de variations dans leur environnement ou ayant subi des traitements au cours de leur conservation sont les plus dégradés.Ces travaux apportent de précieuses informations sur le comportement et l'évolution des performances des fibres naturelles. Ils sont à la fois utiles pour la conception d'éco-matériaux robustes et durables dans le temps, mais donnent également de précieuses informations sur l'état de conservation d'objets historiques. Si ces travaux portent sur le lin, la méthode est également applicable à d'autres fibres utilisées au cours de l'histoire, notamment lequi était utilisé pour le cordage et lesdes navires. L'équipe étudie à présent des textiles en lin d'autres périodes et origines. En 2022, démarrera leANR ANUBIS piloté par l'IRDL, en collaboration avec le Synchrotron SOLEIL, l'université de Cambridge, le musée égyptien du Caire et INRAE qui vise à caractériser le vieillissement de plusieurs objets d'art en lin plus ou moins âgés pour retracer leur histoire mais aussi comparer les méthodes d'extraction actuelles avec celles de l'antiquité.* Les laboratoires CNRS impliqués sont l'de recherche Henry Dupuy de Lôme (CNRS/Université de Bretagne-Sud/Université de Bretagne Occidentale/Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne) et le Laboratoire deet(CNRS/Université de Montpellier)- Alessia Melelli, Graziella Roselli, Noemi Proietti, Alain Bourmaud, Olivier Arnould, Frédéric Jamme, Johnny Beaugrand, Alice Migliori, Giuseppe Di Girolami, Paolo Cinaglia, Carlo Santulli. Chemical, morphological and mechanical study of the ageing of textile flax fibres from 17th/18th-century paintings on canvas. Journal of Cultural Heritage, 2021. https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.10.003 - Alessia Melelli, Darshil U. Shah, Gemala Hapsari, Roberta Cortopassi, Sylvie Durand, Olivier Arnould, Vincent Placet, Dominique Benazeth, Johnny Beaugrand, Frédéric Jamme & Alain Bourmaud. Lessons on textile history anddurability from a 4,000-year-old Egyptian flax yarn. Nature Plants, 2021, 7, 1200-1206. https://doi.org/10.1038/s41477-021-00998-8