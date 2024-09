Existe-t-il finalement un risque que l'astéroïde Apophis percute la Terre en 2029 ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce que l'échelle de Turin ?

Il n'est pas rare que les astéroïdes frôlent notre planète. Cependant, Apophis, surnommé le "Dieu du Chaos", pourrait bien écrire un nouveau chapitre dans cette histoire. La NASA et l'ESA surveillent cet objet céleste de près.Découvert en 2004, Apophis a été classé au niveau 4 sur l'échelle de Torino, indiquant une rencontre rapprochée préoccupante. Depuis, les scientifiques ont estimé que ce géant de plus de 300 mètres de diamètre ne devrait pas entrer en collision avec la Terre, du moins jusqu'à la fin duToutefois, une nouvelle hypothèse surgit. L'astronome canadien Paul Wiegert a exploré un scénario où Apophis pourrait dévier de sa trajectoire en 2029. Selon ses analyses, une collision avec un petitpourrait changer le destin de cetMême une rencontre avec un objet d'à peine 3,4 mètres pourrait être suffisante pour altérer sa trajectoire et l'amener à se diriger vers notre planète. Wiegert précise que cette situation est extrêmement improbable, avec des chances inférieures à une sur deux milliards. Mais même des probabilités aussi minces soulèvent des questions.L'espace reste vaste, et les collisions entre objets célestes sont rares. La mission Ramses de l'ESA, prévue pour 2029, permettra d'observer Apophis de près. Le but est de mieux comprendre son comportement face aux forces gravitationnelles terrestres.Si aucune catastrophe ne s'avère, Apophis passera à une distance de seulement 32 000 kilomètres de notre planète, bien en deçà de l'desgéostationnaires. Cet événement serapar près de deux milliards de personnes, à condition que le ciel soit dégagé. En attendant ce rendez-vous céleste, les experts continuent d'affiner leurs prédictions. Un éventuel impact est peu probable, mais reste surveillé de près.L'échelle de Turin est un outil créé pour évaluer le risque de collision d'un objet céleste, comme un astéroïde, avec la Terre. Elle se compose de niveaux allant de 0 à 10. Le niveau 0 signifie "aucun risque", tandis que le niveau 10 désigne une collision certaine pouvant entraîner une catastrophe climatique globale.Cette échelle prend en compte plusieurs facteurs, dont la probabilité de l'impact et l'énergie libérée en cas de collision. Un niveau de 4, comme celui assigné à Apophis, indique une rencontre rapprochée nécessitant une attention particulière des astronomes, avec un risque potentiel de dévastation régionale.En pratique, cette échelle est utilisée pour communiquer le degré de menace des objets géocroiseurs au grand public et aux décideurs. Les niveaux peuvent être ajustés au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles, permettant ainsi de mieux évaluer les risques et de prendre des mesures adaptées si nécessaire.