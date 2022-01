Exoplanètes: feu vert pour les derniers développements de la mission PLATO



Vue d'artiste d'un système exoplanètes. © ESA

La charge utile en cours d'intégration dans la salle propre de OHB System AG. © OHB

Le banc optique qui va accueillir les 26 caméras entre dans la chambre de test de l'ESTEC pour les tests de déformations thermo-élastiques. © ESA

Contacts scientifiques:

La mission PLATO de l'ESA a reçu le feu vert pour poursuivre son développement après la revue critique conclue avec succès le 11 janvier 2022.PLATO, ou PLAnetary Transits and Oscillations of stars, est la troisième mission de classedu programme Cosmic Vision de l'ESA. Son objectif est de trouver et d'étudier un grandde systèmes planétaires, en mettant l'accent sur les propriétés des planètes semblables à ladans lades étoiles de type solaire. PLATO a également été conçu pour étudier l'sismique dans les étoiles, ce qui permettra la mesure précise des paramètres des étoiles hôtes des planètes, y compris leur âge.La revue a vérifié la maturité de l'du(leet le module deutile), confirmant la solidité des interfaces satellite-charge utile et lede développement de la. Un accent particulier a été mis sur la production en série de 26 caméras, et la robustesse du calendrier de développement des deux modules. PLATO utilisera les 26 caméras pour découvrir et caractériser les exoplanètes qui orbitent autour d'étoiles similaires à notreCe jalon critique a été établi spécifiquement pour PLATO au moment de l'adoption de la mission en raison des risques de développement associés à la production en série des caméras.Après le travail de groupes de revue constitués d'une centaine d'experts de l'ESA, le comité directeur de la revue du 11 janvier 2022 a statué avec succès sur la conception, la production et l'assemblage des caméras. Cette étape a été validée grâce aux tests des modèles structurels, d'et de qualification des sous-systèmes des caméras, effectués dans plusieurs installations européennes. Les propriétés thermo-élastiques du banc, qui va accueillir les 26 caméras, ont été vérifiées grâce à une nouvelle technique de testpar le maître d'oeuvre du, OHB System AG (Allemagne).Avec cette validation, la deuxièmedu contrat industriel mené par OHB System AG en tant que maître d'oeuvre avec(France) et RUAG Space System (Suisse), peut désormais démarrer.La fourniture de la charge utile PLATO relève de la responsabilité de l'ESA (Agence spatiale européenne) en collaboration avec un consortium européen d'instituts et d'industrie.La prochaine étape importante pour PLATO est la revue critique de conception de l'ensemble du satellite en 2023, avant de procéder à son assemblage.Après son lancement, actuellement prévu pour fin 2026, PLATO se rendra au second, à 1,5de km au-delà de la Terre dans la direction opposée au Soleil. Il y rejoindra les satellites Gaia déjà sur place, James Webb en chemin et Euclid dont le lancement est prévu en 2023. Aude Lagrange L2, PLATO observera plus de 200 000 étoiles au cours de son fonctionnement nominal de quatre ans, à lade baisses régulières de leur, baisses causées par le transit d'unedevant lede l'. L'analyse de ces transits et des variations de lumièrepermettront de déterminer avec précision les propriétés des exoplanètes et de leurs étoiles hôtes.A travers notamment 8 laboratoires CNRS-INSU et 1 laboratoire CEA/CNRS (l'IAP, l'IAS, l'IPAG, l'IRAP, le LAM, le LESIA, l'OCA/Lagrange, le LUPM et IRFU/AIM) la France, avec le soutien du CNES, contribue à différents aspects de la mission dont:- l'étalonnage et les tests thermiques des caméras,- lebord,- l'électronique des caméras rapides,- les logiciels scientifiques pour l'analyse des signaux stellaires et planétaires.Au, c'est plus d'une centaine de chercheurs et ingénieurs dans les laboratoires français et au CNES qui suivent le développement de la mission et préparent son exploitation Guillaume Hébrard : (IAP) Thierry Appourchaux : (IAS) Xavier Bonfils : (IPAG) Jérôme Ballot : (IRAP) Magali Deleuil : (LAM) Rhita-Maria Ouazzani : (LESIA) Lionel Bigot : (OCA-Lagrange) Ana Palacios : (LUPM) Rafael A. Garcia : (CEA/IRFU/AIM)