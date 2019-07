L'expérience Stella met en lumière le phénomène de "suppression" de la fusion des étoiles

L'expérience Stella a mis à profit sa seconde campagne pour étudier le phénomène de "suppression" dans les réactions de fusion des étoiles impliquant des noyaux légers. Ce phénomène, récemment découvert pour les systèmes plus lourds pourrait avoir des implications très importantes pour la compréhension du cycle dedes étoiles massives. La moisson est prometteuse.Mais quel est cet étrange effet qui vient jouer les trouble-fête dans les réactions de? Ce nouveau phénomène, baptisé "suppression de la fusion" et découvert dans les années 2000, excite la curiosité des physiciens car son explication pourrait avoir de répercussions dans les modèles d'évolution. L'expérience Stella qui vient de clore sa deuxièmed', et qui vise à étudier les réactions de fusion stellaires en les reproduisant en laboratoire, a exploré une gamme d'énergies où les effets de cette suppression sont plus nets et l'analyse de la nouvelle moisson dede l'expérience promet de jeter unnouveau sur ce phénomène.C'est un fait, l'expérience Stella est particulièrement adaptée pour explorer ce phénomène. Elle se base pour l'étude des réactions de fusion de basse, sur la mesure en coïncidence de particules chargées et degamma. Entendez par là une double identification de l'événement. En effet, aux énergies en jeu, leauquel font face les détecteurs est rédhibitoire. D'autant que les événements provenant des réactions de fusion observées se déroulent paret sont donc très rares. Cette mesure par coïncidence permet donc de discriminer précisément les événements de fusion, ce qui est nouveau enpour des mesures de très faibles sections efficaces."Nous avons associé deux sortes de détecteurs" explique Sandrine Courtin, professeure à l', chercheuse à l'IPHC et responsable de l'expérience. " Des détecteurs de particules chargées développés spécifiquement pour l'expérience Stella (détecteurs au silicium à pistes sur supports en céramique) qui enregistrent les émissions de protons et de noyaux, et des détecteurs degamma. Il s'agit là de 36 scintillateurs de nouvelles génération, faisant partie du système Fatima et apporté par les collaborateurs de l'de Surrey (GB)." De cette façon, lorsqu'un noyau de12 fusionne avec un autre, les scientifiques en ont une double confirmation: par la détection des particules émises lors de la fusion (proton ou alpha) et par l'enregistrement du rayonnement gamma émis lors du réarrangement des nucléons dans le nouveau noyau.Autre avantage de Stella, le recours à la plateforme Andromède de l'ded'Orsay (IPNO). Andromède fournit un faisceau de Carbone 12 à basse énergie d'une dizaine de micro Ampères, ce qui est particulièrement intense. Si intense d'ailleurs qu'il a fallu inventer pour l'expérience un système de cible rotative qui facilite l'évacuation de la chaleur. Sans ce faisceau, lade voir des réactions de fusion aurait été très faible.Stella a pour but de mieux comprendre le cycle de vie des étoiles massives, essentiel pour extraire des informations sur l'évolution stellaire, lades éléments chimiques et peut-être sur l'âge de notre. Pour cela, elle vise à mesurer les réactions nucléaires clés de ce cycle, en particulier celles où peuvent intervenir des résonances moléculaires.