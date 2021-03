Exploration des particules élémentaires: un peu plus loin, un peu plus stable



Une collaboration entre des chercheurs de l'Irig et du Grand accélérateur national d'ions lourds de Caen (Ganil) a permis de franchir un nouveau cap avec l'accélération d'un faisceau de protons continu d'une puissance de 16 kilowatts, record pour un accélérateur d'ions en France.

Vue de l'accélérateur linéaire Spiral 2 avec douze cryo-modules conçus par le CEA-Irfu, intégrés et testés au Département des accélérateurs, de cryogénie (La cryogénie est l'étude et la production des basses températures (inférieures à -150 °C)...) magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces...) CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

© P.Stroppa CEA.

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Références:

Simcryogenics est une bibliothèque destinée à contrôler laet lade la partiedu Ganil afin d'obtenir unle plus stable possible. Ce modèledu système cryogénique développé spécifiquement depuis une dizaine d'par des chercheurs de l'Irig, assure la stabilisation de la pression d'. Cette modélisation apporte de plus une meilleure compréhension des phénomènes physiques et permet de mieux contrôler et dépister d'éventuelles anomalies.Le Grand accélérateur national d'ions lourds de Caen (Ganil) est l'un des plus grands laboratoires deinternationale qui étudie ladu noyau, de l'et de lacondensée. Il est constitué principalement d'unsource de particules chargées, d'éléments produisant unpour focaliser lades particules, et d'éléments qui produisent unélectrique pour accélérer les particules. Comme la moindre fluctuation du champ électrique de l'accélérateur provoque des pertes de particules, il est primordial de contrôler très précisément la température et la pression dans la partie accélération afin d'obtenir le champ électrique le plus stable possible.Le Ganil met en service Linac, un nouvel accélérateur linéaire supraconducteur () pour l'installation Spiral 2 (Système de Production d'Ions RAdioactifs en Ligne de 2génération). Dans Linac, l'accélération du faisceau est fournie par 26 cavités qui génèrent un champ électrique radiofréquence pour accroître l'des protons.Ces cavités sont refroidies à 4,5 K dans des bains d'héliumde façon à utiliser les propriétés supraconductrices de leuret minimiser considérablement les dissipations thermiques causées par l'des particules avec le champ électrique intense. Ces cavités étant très sensibles aux variations de pression d'hélium, les chercheurs de l'Irig ont développé un modèle numérique du système cryogénique pour assurer la stabilisation de la pression d'hélium par un régulateur intelligent de type LQ (). Ce type de régulateur permet d'obtenir de meilleures performances qu'un régulateur classique de type PID ().La modélisation utilisée pour cettes'appuie sur les outils despécifiquement développés par les chercheurs de l'Irig depuis une dizaine d'année, sous l'intitulé Simcryogenics. Ces outils permettent d'obtenir un modèle simplifié pour réguler la pression de la cavité et le niveau du bain d'hélium. La modélisation apporte également une meilleure compréhension des phénomènes physiques et permet ainsi de mieux contrôler et dépister d'éventuelles anomalies.Le travail d'optimisation se poursuit avec le Ganil dans le but d'améliorer la modélisation et d'obtenir une régulation encore plus performante. Cette collaboration pluridisciplinaire contribue de façon marquante à la montée endu nouvel accélérateur d'ions du Ganil.Le Grand accélérateur national d'ions lourds (Ganil) est l'un des laboratoire de l'de recherche sur les lois fondamentales de l'de Caen (Irfu).Bonne F, Varin S, Vassal A, Bonnay P, Hoa C, Millet F and Poncet JMSimcryogenics: A library to simulate and optimize cryoplant and cryodistribution dynamics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 2020.