L'exploration du processus de fission prend un nouvel essor

Pour la première fois, une équipe de chercheurs a pu mesurer et identifier précisément les noyaux "fils" produits lors de la fission de l'Uranium-239. Cette première a été rendue possible par la combinaison unique des équipements et des faisceaux du GANIL. Elle fait l'd'une publication dans la revueCettemarque le 80ème anniversaire de la découverte du processus de fission. Rapidement, les chercheurs ont mis en évidence que, lors de la fission d'éléments lourds, de nombreux éléments plus légers sont produits et qu'une granded'est libérée. Aujourd'hui, le processus de fission est une source d'énergie primordiale qui couvre près de 72% de la production d'en France. En outre, la fission est également l'un des phénomènes clés pour la gestion et lades déchets nucléaires radioactifs. Le processus de fission est aussi utilisé par les scientifiques comme un laboratoire à l'échelle femtométrique (un millionième de milliardième de mètre) pour étudier les propriétés de la. Ilun rôle important dans la fabrication de noyaux dans les étoiles, la, notamment au cours du processus derapide de neutrons.Pendant le processus de fission, le noyau père se divise en deux noyaux fils différents (fragments de fission). Pour un même noyau père, il existe des centaines de possibilités différentes de divisions, associées à des probabilités plus ou moins bien connues: lade ces deux paramètres est appelée "distribution". Après 80 années de, la fission reste l'un des processus nucléaires fondamentaux qui défie notre compréhension, tant dudeexpérimental que théorique. Expérimentalement, la faible énergie des fragments de fission rend difficile leur identification isotopique directe (par leurde protons et de neutrons) et donc la mesure directe de laassociée à ces deux fragments. Théoriquement, la modélisation microscopique complète de ce processus est ardue compte tenu de la grandede la structure intrinsèque et de l'évolution temporelle des noyaux fissionnant et des produits de fission.Lors d'une expérience menée au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL), par une collaboration de chercheurs européens, la distribution complète des produits de fission de l'239 a été mesurée pour la première fois. Les performances dumagnétique de grande acceptance (VAMOS ++), combinées aux faisceaux d'ions d'uranium-238 de basse énergie et de haute intensité, ont permis de mesurer le nombre de neutrons et de protons de chaque produit de fission. Cette combinaison unique place le GANIL à l'avant-garde dans l'du processus de fission.Cette mesure a permis de préciser l'impact de la structure intrinsèque du noyau sur le mouvement collectif des nucléons impliqués dans le mécanisme de fission. Elle ouvre la voie à la mesure de distributions complètes de fragments de fission pour un grand nombre de systèmes fissionnants. Il s'agit d'un programme prometteur, ambitieux et compétitif pour percer àl'énigme du mécanisme de fission.Voir: https://www.ganil-spiral2.eu/wp-content/uploads/2019/11/FissionDynamics.mp4First Direct Measurement of Isotopic Fission-Fragment Yields of 239UD. Ramos et al., Physical Review Letters 123, 092503 – Published 30 August 2019https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.092503A. Lemasson et D. Ramos, GANIL