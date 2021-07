Extraire de l'énergie de la mesure quantique

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique...)

effet tunnel (L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir...)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et...)



Schéma du moteur à deux qubits couplés. Une impulsion rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...) qubit (On nomme qubit (quantum + bit ; prononcé /kyoobit/), parfois écrit qbit, l'état quantique...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) probabilité (La probabilité (du latin probabilitas) est une évaluation du caractère probable d'un...)

(Crédit: Alexia Auffèves, Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

thermodynamique (On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon...)

physique quantique (La physique quantique est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

entropie (En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état introduite en 1865 par Rudolf Clausius...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les...)

source chaude (Une source chaude est une source dont l'eau sort du sol à une température...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

photon (En physique des particules, le photon (souvent symbolisé par la lettre γ — gamma)...)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

démon de Maxwell (Le démon de Maxwell est un personnage imaginé originalement par James Clerk Maxwell pour mettre...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer,...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le postulat de la mesure en physique quantique est sans appel: observer un système le perturbe. Des physiciennes et des physiciens ont analysé théoriquement les conséquences énergétiques de ce mécanisme fondamental et conçu des moteurs d'un nouveau type, nourris par la source d'qu'est la mesure. Cette empreinte énergétique du postulat de la mesure complète ledestandard, selon lequel mesurer coûte de l'énergie. A l'aide de trois pigments manipulés par, des chercheurs et des chercheuses étudient les transferts d'énergie entre molécules en imitant lades végétaux.Comprendre et mesurer l'empreinte énergétique de la mesure quantique est un Graal de laquantique, une discipline émergente à l'entre deux sciences du: laet la thermodynamique. La mesure quantique a deux facettes, dont l'articulation n'avait jusqu'à présent pas été clarifiée. D'une part, elle permet d'extraire au niveau classique de l'information sur un système quantique. Ce processus est associé à des coûts énergétiques encore mal connus. D'autre part, l'acte de mesure tel que modélisé par le postulat du même nomdes fluctuations quantiques qui sont associées à des changements d'énergie et d'au niveau du système mesuré: la mesure quantiqueun rôle similaire à celui d'uneen thermodynamique, étant ainsi potentiellement une ressource énergétique.Des physiciennes et physiciens de l' Institut Néel (CNRS), en collaboration avec les universités américaines de Rochester et Saint-Louis, ont réconcilié les deux aspects de la mesure en proposant unfonctionnant à base d'intrication et de mesure quantiques. La machine se compose de deux qubits (bits quantiques) couplés de fréquences différentes. A l'initial, le qubit dela plus basse, le qubit "rouge", absorbe un. Ce photon est ensuite échangé entre les deux qubits, qui deviennent intriqués. Une mesure locale effectuée sur l'un des deux qubits projette avec une certaine probabilité le photon dans le qubit de fréquence la plus haute, le qubit "bleu", générant un gain net d'énergie. Cette énergie ne peut venir que de lade mesure via un effet sans équivalent classique, à savoir la perturbation induite par l'd'un système quantique. Elle est convertie en travail en exploitant l'information extraite lors de la mesure, dans un cycle typique d'un(figure).Pour la première fois, l'origine microscopique de la source d'énergie est explorée en introduisant un troisièmequantique jouant le rôle de l'aiguille de mesure, et en modélisant le processus de mesure comme l'intrication du qubit mesuré avec cette aiguille quantique. L'analyse révèle l'existence d'und'énergie: initialement localisée dans les corrélations quantiques entre les deux qubits, celle-ci migre progressivement vers les corrélations entre les qubits et l'aiguille quantique. Au niveau fondamental, l'énergie de la mesure peut ainsi être interprétée comme le coût d'effacement des corrélations quantiques entre les qubits. Ces résultats sont publiés dans la revueCette étude offre une perspectivesur le postulat de la mesure, dont le statut au sein de laquantique ne fait toujours pas l'objet d'un consensus. Les résultats obtenus sont valides en l'absence de, la seule source de fluctuations étant la mesure quantique. En ce, ils ouvrent la voie à l'étude des flux d'énergie, d'entropie et d'information à l'intérieur de systèmes quantiques complexes, couplés à des sources de bruit quantique arbitraire. C'est typiquement le cas des processeurs quantiques, pour lequel la compréhension des mécanismes énergétiques fondamentaux sera indispensable à l'optimisation de leur consommation.Two-qubit engine fueled by entanglement and local measurements.L. Bresque, P. A. Camati, S. Rogers, K. Murch, A. N. Jordan, A. Auffèves., le 24 mars 2021.DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.120605 Article disponible sur la base d'archives ouvertes arXiv