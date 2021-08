FAIR: de nouveaux aimants supraconducteurs testés au CERN



L'un des multiplets destinés au SuperFRS qui seront testés au CERN. (Image: CERN)

Un multiplet sur l'un des bancs d'essai de la nouvelle installation de test spécialement construite dans le bâtiment 180. (Image: CERN)

Le CERN a établi des partenariats solides avec des laboratoires et des infrastructures de recherche des États membres. C'est ainsi que des aimants supraconducteurs destinés à la future installation FAIR du laboratoire allemand GSI ont été testés au CERN.Lespremiers aimants supraconducteurs ont été testés au CERN pour NUSTAR ), l'une des expériences de la future installation internationale desur les antiprotons et les ions ( FAIR ), actuellement en construction au laboratoire GSI (le centre Helmholtz de recherche sur les ions lourds à Darmstadt, en Allemagne).FAIR devrait commencer la mise en service ende ses premières expériences en 2025. FAIR sera un accélérateur polyvalent , qui fournira des faisceaux de particules allant des protons aux ionset présentant une vaste gamme d'intensités et d'énergies, ainsi que des faisceaux secondaires d'antiprotons et d'isotopes rares. Cela permettra de produire et d'étudier des événements comportant des états hadroniques exotiques rares ou des noyaux radioactifs rares à très courte durée deLea été lancé le 4 octobre 2010, lorsque neuf(Allemagne, Finlande, France, Inde, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie et Suède) ont signé un accord intergouvernemental pour la construction et l'exploitation de FAIR. En 2013, le Royaume-Uni a rejoint le projet en tant que membre associé, et la République tchèque souhaite à son tour devenir partenaire.Dans le cadre d'un accord de collaboration entre l'et GSI-FAIR signé en 2012, 56 modules d'aimants (à savoir 32 multiplets et 24 dipôles), destinés au SuperFRS ), le dispositif central de l'expérience NUSTAR, seront entièrement testés et validés au CERN.À cette fin, une nouvelle installation de test a été spécialement construite dans le bâtiment 180 du CERN ; elle permettra de valider pas moins de 30 types d'aimants. Trois bancs d'essai ont été créés par des experts du CERN et du GSI pour accueillir des modules d'aimants pouvant atteindre 7 mètres de long et 3,5 mètres de haut. Les plus lourds pèsent jusqu'à 70 tonnes, soit plus de deux fois led'undu LHC., explique Antonio Perin, responsable du lot de travaux concernant le système cryogénique.Pendant les tests, les aimants sont alimentés à leur courant nominal et leurest cartographié avec précision. Les systèmes d'alimentation et de mesure magnétique ont été adaptés à la nouvelle installation d'essai, ce qui a étépossible par launique de compétences existant au CERN., explique Germana Riddone, coordinatrice technique du projet au CERN.CERN Courier