Fermer les nanopores dans la silice pour encapsuler des radionucléides



(c)CEA/ICSM

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque...)

encapsulation (L'encapsulation en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut...)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou...)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité...)

silice (La silice est constituée de dioxyde de silicium, un composé chimique qui entre dans la...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

radioactivité (La radioactivité, phénomène qui fut découvert en 1896 par Henri Becquerel sur...)

fermeture (Le terme fermeture renvoie à :)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

plutonium 238 (Le plutonium 238, noté 238Pu, est l'isotope du plutonium dont le nombre de masse est égal...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

plutonium (Le plutonium est un métal lourd de symbole chimique Pu et de numéro atomique 94,...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est...)

Des chercheurs de l'Institut de chimie séparative de Marcoule, de l'Iramis/CIMAP et leurs partenaires proposent une nouvelle stratégie de traitement des effluents radioactifs basée sur l'utilisation d'un support poreux fonctionnalisé. Celui-ci permettrait à la fois lades radionucléides et leuraprès effondrement des pores sousComment simplifier les procédés de traitement d'effluents contaminés qui comptent de nombreuses étapes de concentration et de conditionnement ?Des travaux desur l'irradiation de lamésoporeuse pourraient bien inspirer une nouvelleen la. Cea une composition chimique analogue à celle des matrices de stockage des déchets nucléaires de haute(verre) et sa très grandespécifique permet d'"absorber" les radionucléides. Mais pourrait-il les piéger ?Pour le savoir, les chercheurs de l'ICSM et du CIMAP (Iramis) ont irradié des pastilles de silice - fabriquées par compression de grains de silice mésoporeuse - par des électrons de 30 keV, représentatifs de labêta. Ils observent l'effondrement de la porosité de la silice, caractérisée par la densification des grains et lades pores à l'échelle nanométrique.Les résultats publiés sur les pastilles ont été confirmés plus récemment par unein-situ sur des couches fines de silice mésoporeuse.En 2022, une expérience mettant en oeuvre dudoit être réalisée à l'européen de(Joint Research Centre) sur les éléments transuraniens (Allemagne) pour vérifier la validité du concept pour une irradiation alpha(par désintégration du238). La fermeture des nanopores devrait être plus rapide et plus complète que par irradiation externe par des électrons.Ce procédé compact pourrait être adapté à tous types d'effluents liquides, aqueux ou organiques, contenant des radionucléides émetteurs alpha, bêta, gamma. Il pourrait être particulièrement intéressant pour le traitement en colonne des effluents produits dans les installations nucléaires ou sur des sites de démantèlement.Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'ANR AUTOMACT (Séparation sur solide et auto-conditionnement d'actinides provenant d'effluents contaminés) et d'uneassociée.