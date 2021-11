Des structures nanorobotiques réalisées à partir de silice

Des structures nanorobotiques réalisées à partir de silice

Image au microscope électronique de la pince pliée. © Femto-ST (CNRS/Comue BFC)

Des chercheurs de l'Institut Femto-ST ont mis au point un procédé de fabrication de structures nanorobotiques actionnables, à partir de silice pliée à l'aide d'un faisceau d'ions focalisé. À titre de démonstration, l'équipe a fabriqué unepour la préhension d'objets de taille micro ou nanométrique.Le développement des nanotechnologies enet électronique, mais aussi enet, a fait émerger un nouveaudequi vise à réaliser des systèmes nanorobotiques capables de manipuler des objets de très petites. Mais jusqu'ici, la plupart des systèmes sont basés sur des technologies de microfabrication(2D), ou, s'ils sont réalisés en 3D, restent des structures passives, non actionnables.Des chercheurs de l' Femto-ST (CNRS/Comue BFC) ont mis auun procédé de fabrication de structures nanorobotiques tridimensionnelles actionnables, qui repose sur le pliage d'une membrane en, assisté par un faisceau d'ions focalisé (FIB). Ils ont montré l'efficacité de leur procédé en réalisant une pince pour la préhension de micro objets.La pince micrométrique est réalisée par pliage d'une membrane de silice sur laquelle sont déposées des électrodes d'. Sous l'action d'un faisceau d'ions focalisés (FIB, FocusedBeam). Des déformations sont induites dans le: la structure se, les électrodes d'aluminium jouant le rôle de charnières. L'application d'unpermet d'actionner la pince de manière précise et continue pour saisir ou relâcher unLes chercheurs ont acquis une compréhension fine du mécanisme de pliage assisté par FIB (notamment à l'aide de simulations numériques), ce qui leur permet de le contrôler en jouant sur les paramètres du procédé. Ainsi, l'de pliage varie de -70° à + 90°, tandis que l'ouverture initiale de la pince peut être adaptée à des objets dont la taille s'étend de quelques dizaines de nanomètres à quelques dizaines de microns. Les chercheurs ont utilisé leur micro-pince pour déplacer uned'unde 6 à 8 µm. Les usinages par faisceau d'ions, ainsi que les tests et mesures, ont été réalisés sur la plateforme Robotex.Au-delà de cettesur un cas relativement simple, le nouveau procédé ouvre la voie à la réalisation de systèmes nanorobotiques polyarticulés, dotés de plusieurs degrés de liberté. Une autre voie de recherche envisage d'intégrer au système la mesure des forces appliquées aux objets, ce qui permettrait d'augmenter la dextérité de la pince, et par exemple de saisir desmous sans les endommager.Amine Benouhiba, Léo Wurtz, Jean-Yves Rauch, Joël Agnus, Kanty Rabenorosoa, and Cédric Clévy., 23 septembre 2021.