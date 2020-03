Un film poreux de nickel pour sélectionner les énantiomères





molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)



© Assavapanumat et al.



la molécule de départ entre dans l'empreinte puis réagit. Ce pore ne permet la formation que d'un seul énantiomère. © Assavapanumat et al.

Référence:

Contacts:

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Issus des mêmes réactions et possédant la même composition chimique, deux énantiomères sont symétriques, mais ne se superposent pas. Ce phénomène est particulièrement critique dans le domaine pharmaceutique, car un énantiomère peut parfois présenter des propriétés opposées à celles de son pendant, ce qui demande alors un lourd processus de purification pour n'obtenir que ladésirée. Des chercheurs de l'des sciences moléculaires (ISM, CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) et de l'Institut Vidyasirimedhi deet de(VISTEC, Thaïlande) proposent un système à base deporeux pour contourner ce problème. Publiés dans le, ces travaux permettent d'obtenir 80 % d'énantiomères souhaités,en réduisant les coûts.Comme deux mains posées sur une table, les énantiomères sont des molécules symétriques, de même composition, mais qui ne se superposent pas. Une différence qui modifie profondément leurs propriétés: un énantiomèrepeut avoir un pendant toxique. Différentes solutions permettent de n'obtenir que l'énantiomère souhaité, comme l'utilisation de films poreux deen tant qu'électrodes dans un procédé d'électrosynthèse. La forme de chaque cavité ne laisse qu'une seule variante de la molécule se former. Des chimistes de l'Institut des sciences moléculaires (ISM, CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) et de l'Institut Vidyasirimedhi de science et de technologie (VISTEC, Thaïlande) en ont proposé maintenant une version à base de nickel, unbien moins cher que le platine.L'empreinte de l'énantiomère ciblé doit d'abord être gravée dans le nickel, grâce à un procédé d'électrodéposition: on obtient alors uneremplie de pores adaptés à cette seule molécule. Une fois la réaction d'électrosynthèse lancée, cet énantiomère se forme plus facilement que l'autre. Au lieu d'avoir les deux versions à 50-50, la molécule choisie est alors synthétisée dans 80 % des cas. D'autres étapes sont toujours nécessaires pour obtenir un produit parfaitement pur, mais cela permet d'être dès le départ beaucoup plus proche de l'objectif.Sunpet Assavapanumat, Marisa Ketkaew, Alexander Kuhn et Chularat Wattanakit.2019, 141, 47, 18870-18876 (Front cover)- Alexander Kuhn - Institut des sciences moléculaires - kuhn at enscbp.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr