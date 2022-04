MOFs pour l'environnement et l'énergie: des matériaux poreux sur mesure



© Shaghayegh Naghdi et al.

Caractérisation des mésopores obtenus par traitement thermique à 300 °C pour 1, 5 et 20 heures (L'heure est une unité de mesure :)

© Shaghayegh Naghdi et al.

Référence:

Référence:

Contacts:

Chercheur

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Avec près de 1000 mde surface spécifique par gramme, les “metal organic framework” (MOF) sont des matériaux ultraporeux très convoités pour la catalyse ou le stockage de gaz. Cependant, pour les processus dynamiques en, l'accessibilité des micropores où se trouvent les sites actifs est parfois compliquée. Pour résoudre ce problème, une équipe de chimistes autrichiens, français et israéliens propose d'introduire de mésopores plus grands parde MOFs partiellement thermosensibles. Récemment présentés dans la revue, cessont dotés de propriétés exceptionnelles, notamment pour la production d'via la photocatalyse de solution deaqueuse.Les “metal organic framework”(MOFs) suscitent un grand intérêt comme classe innovante de matériaux fonctionnels en raison de leur structure: des clusters métalliques catalytiquement actifs liés par des ligands organiques fonctionnels dans des structures cristallines ultraporeuses ordonnées. Cependant, les pores sont parfois si petits qu'ils limitent lades réactifs à travers les MOF et imposent un sérieux défi pour leur utilisation efficace en tant que, en particulier dans les milieux réactionnels liquides.Pour contourner ce problème, des chimistes de l'dedes matériaux de l'technique de Vienne en Autriche, en collaboration avec des chimistes du Laboratoire deet spectrochimie (CNRS/Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen/Université de Caen Normandie) et des chimistes israéliens, proposent uneinnovante qui consiste à introduire des mésopores dans des MOF synthétisés à partir de deux ligands organiques distincts, l'un étant thermosensible. L'élimination sélective post-synthèse de ce dernier par thermolyse permet en effet d'introduire un second niveau de porosité, plus grand, sans altérer l'intégrité duporeux d'origine. Grâce à cette approche, ils ont conçu des MOF photo-actifs avec deux architectures poreuses hiérarchiques distinctes ressemblant soit à de grandes cavités, soit à de petites “fractures” ramifiées.Cettede pores est directement modulable par la phase d'élimination du ligand. Les deux géométries de pores ainsi générées, étudiées en détails grâce à des méthodologies combinant des mesures précises et une utilisation avancée des méthodes d'analyse, ont permis de considérablement améliorer l'efficacité de ces matériaux en tant que photocatalyseurs pour les réactions d'évolution de l'hydrogène (jusqu'à 500% pour la structure dite "fracturée"). Cette étude, à retrouver dans, offre une nouvelle stratégie d'ciblée duporeux des MOF qui devrait permettre leur utilisation dans les technologies environnementales et énergétiques.Selective ligand removal to improve accessibility of active sites in hierarchical MOFs for heterogeneous photocatalysisShaghayegh Naghdi, Alexey Cherevan, Ariane Giesriegl, Rémy Guillet-Nicolas, Santu Biswas, Tushar Gupta, Jia Wang, Thomas Haunold, Bernhard Christian. Bayer-Skoff, Günther Rupprechter, Maytal Caspary Toroker, Freddy Kleitz et Dominik Eder12 janvier 2022.doi: 10.1038/s41467-021-27775-7 - Rémy Guillet-Nicolas -au Laboratoire de catalyse et spectrochimie (CNRS/Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen/Université de Caen Normandie) - remy.guillet at ensicaen.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr