Formation des planètes: le mystère de la "ligne des glaces"



Impact des températures des poussières sur la concentration en monoxyde de carbone (CO): comparaison de la distribution en altitude z/H et distance à l'étoile r du CO entre deux simulations de disques:

La formation d'unes'accompagne de la formation d'un disque deet de poussière (disque protoplanétaire) gravitant, au sein duquel se forment peu à peu les planètes. L'évolution de ces disques et plus généralement la formation des planètes font encore l'de nombreux questionnements, car il s'agit de mécanismes complexes et difficiles à observer.Le travail effectué par une équipe dedu Laboratoire d'de Bordeaux, en collaboration avec l'IRAM, l'de Kiel et l'Université de Yunnan remet en question les connaissances établies sur les lignes dedes disques protoplanétaires.Jusque-là, les astronomes définissaient une ligne de glace comme unespatiale en-deçà de laquelle unechimique se trouverait sous forme de gaz à cause de laproduite par l'étoile, et au-delà de laquelle cette même espèce chimique, éloignée de la chaleur de l'étoile, se déposerait sous forme de glace à lades grains de poussière duOr, à même distance orbitale, lan'est pas la même pour tous les grains: un gros grain est plusqu'un grain de taille micronique. La transition gaz - solide est progressive, s'étalant sur plusieurs unités astronomiques. Mieux vaut parler alors de bandes de glaces plutôt que de lignes de glace.Les calculs astrochimiques de modèles de disques protoplanétaires sont habituellement effectués en utilisant une seule population de grains de poussière, censée imiter les effets de différentes populations contenues dans un disque réel. Cette nouvelle étude, basée sur des simulations numériques complexes de disques composés de distributions plus réalistes de grains de poussière, suggère que les modèles classiques ne permettent pas de reproduire ces effets de températures des poussières sur laImpact of Size-dependent Grain Temperature on Gas-Grain Chemistry in Protoplanetary Disks: the case of low mass star disks - Astronomy & Astrophysics, 2021.S. Gavino, A. Dutrey, V. Wakelam, S. Guilloteau, E. Di Folco, W. Iqbal, J., S. Wolf, E. Chapillon et V. Piétu.