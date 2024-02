Fusion nucléaire et énergie inépuisable: record battu pour le JET (vidéo)

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

fusion nucléaire (La fusion nucléaire (dite parfois thermonucléaire) est, avec la fission, l’un des...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)



Intérieur du tokamak expérimental de fusion Joint European Torus (JET) avec une photo du plasma superposée.

Crédit: Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni, avec l'aimable autorisation d'EUROfusion

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

énergie propre (Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie dont l'exploitation ne produit que...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se...)

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER (originellement en anglais : International Thermonuclear Experimental Reactor ou en...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

L'expérience du Joint European Torus (JET) en Angleterre a marqué un tournant significatif dans la quête de la maitrise de la fusion nucléaire, une source d'énergie propre potentiellement inépuisable. Depuis 1983, le JET a œuvré à recréer le processus de, similaire à celui alimentant le Soleil et les autres étoiles, avec pour objectif ultime de le rendre applicable à la production d'sur Terre. Récemment, cette installation a atteint un nouveau jalon en générant la plus granded'énergie jamais produite lors d'une réaction de fusion, marquant la fin de près de quatre décennies d'expérimentations.Dans sa phase finale, le JET a utilisé 0,2 milligrammes de carburant pour maintenir unede fusion élevée pendant 5 secondes, produisant 69 mégajoules d'énergie. Bien que cela puisse sembler modeste, suffisant pour alimenter une maison moyenne pendant quelques minutes seulement, ce succès est célébré comme une avancée majeure par la communauté. Cela démontre le potentiel croissant de la fusion comme source d', bien que le chemin vers une application commerciale soit encore long.Le JET a surpassé ses propres records, mais n'a pas battu le record de rendement, soit le rapport entre l'énergie produite et l'énergie investie pour initier la fusion, détenu par le National Ignition Facility (NIF) en Californie. Le NIF, qui utilise une méthodeappelée fusion par confinement inertiel, a été le premier à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, atteignant des rendements proches de 2.La comparaison entre le JET et le NIF est complexe en raison de leurs approches distinctes de la fusion. Le JET, un tokamak, utilise un champ magnétique pour confiner un plasma superchauffé et initier la fusion, tandis que le NIF cible une capsule de carburant avec des lasers pour provoquer une compression et une fusion duAlors que le JET s'approche de la fin de son exploitation, marquant la fin d'une ère, son héritage sert de fondation pour le futur réacteur(ITER), prévu pour 2030. L'ITER vise à tester et à perfectionner latokamak pour une nouvelle génération de réacteurs de fusion, promettant de poursuivre l'avancée vers une source d'énergie propre et abondante pour l'humanité.