Fusion nucléaire et énergie propre illimitée: record battu en Corée du Sud

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue de l'intérieur de la chambre réactrice KSTAR.

Crédit: Institut Coréen de l' Énergie Fusion



Photo du réacteur de fusion nucléaire KSTAR de Corée du Sud.

Crédit: Institut Coréen de l'Énergie de Fusion (KFE)

La Corée du Sud fait un pas de géant dans la quête de l'énergie propre avec son "soleil artificiel", le réacteur KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), qui a établi un nouveau record mondial.Cet exploit consiste à avoir maintenu un plasma à unede 100 millions de degrés Celsius pendant 48 secondes, surpassant ainsi le précédent record de 31 secondes établi par le mêmeen 2021.La fusion nucléaire, processus qui alimente les étoiles, représente une source d'énergie quasi illimitée et propre, sans émissions de gaz àni déchets radioactifs durables. Toutefois, reproduire les conditions du cœur des étoiles sur Terre s'avère extrêmement complexe.Le tokamak, unrépandu pour les réacteurs de fusion, chauffe le plasma et le confine dans une chambre en forme de beignet à l'aide de champs magnétiques puissants. Malgré les défis techniques, notamment la gestion d'un plasma extrêmement chaud, les chercheurs ont amélioré le design du KSTAR, remplaçant lepar dupour optimiser les "divertors" du tokamak.Cette avancée s'inscrit dans une série d'efforts internationaux pour franchir les obstacles de la fusion nucléaire. L'équipe du KSTAR vise désormais à maintenir un plasma à 100 millions de degrés Celsius pendant 300 secondes d'ici à 2026.L'exploit du KSTAR, ainsi que les avancées d'autres réacteurs de fusion dans le monde, comme le(NIF) financé par le gouvernement américain, témoignent des progrès significatifs vers la réalisation d'une source d'énergie durable et propre pour l'avenir.