🔆 Une galaxie perd 95% de sa luminosité en 20 ans: pourquoi ?

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À gauche, un trou noir supermassif lointain pendant sa phase d'alimentation brillante.

À droite, le même trou noir après l'arrêt de son approvisionnement, avec un éclat diminué.

Crédit: Chiba Institute of Technology



Images en lumière visible de la galaxie J0218−0036, indiquées par des flèches jaunes. À gauche, prise par le Sloan Digital Sky Survey en 2002 ; à droite, par Hyper Suprime-Cam sur le télescope Subaru

Crédit: SDSS, HSC-SSP/NAOJ

En comparant des images archivées sur vingt ans, des astronomes ont observé un phénomène inhabituel.Grâce à des données du Sloan Digital Sky Survey et du télescope Subaru, ils ont constaté un affaiblissement spectaculaire de la galaxie nommée J0218−0036, située à environ 10 milliards d'années-lumière. Cette dernière est passée d'un éclat intense à une lueur presque imperceptible.La raison ? Un trou noir.Lorsqu'un trou noir supermassif absorbe de la matière, il forme un disque d'qui brille intensément, surpassant parfois toute lades étoiles de sa. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. Dans le cas présent, l'apport de matière vers le disque a été réduit de 98% en sept ans, provoquant son assombrissement marqué.On se retrouve donc ici dans le cas d'une galaxie qui possédait une luminosité suramplifiée par son noyau actif, et qui est revenue en seulement quelques années dans un état de repos. Les régions centrales des galaxies peuvent ainsi changer rapidement, contrairement aux modèles qui supposaient des échelles debien plus longues.Pour identifier la cause de l'assombrissement, l'équipe a utilisé plusieurs observatoires, du Gran Telescopio Canarias au Keck Observatory. Ils ont écarté l'hypothèse d'un nuage de gaz masquant la lumière. Les observations couvrant des rayons X à l'infrarouge ont permis de suivre les modifications sur différentes longueurs d'onde, offrant une vue complète du processus, confirmant ainsi une réduction de l'apport en matière vers son trou noir central.Cette découverte remet en question les modèles actuels qui prédisent des changements sur des milliers d'années. Comme l'a indiqué un membre de l'équipe, cela offre un cas test pour développer de nouvelles théories. La rapidité du phénomène montre que l'activité des trous noirs peut fluctuer à une échelle comparable à une vie humaine, ouvrant la voie à des études "en temps réel".Les chercheurs espèrent découvrir d'autres objets similaires pour comprendre comment l'activité des trous noirs s'arrête et redémarre. Leurs travaux ont été publiés dans les. Cette avancée pourrait aider à mieux prévoir le comportement des noyaux galactiques à travers l', en intégrant des échelles de temps plus courtes dans les simulations.