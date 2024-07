Des glaces jamais détectées auparavant dans le système solaire

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Signature infrarouge des bandes fondamentales de CO2 et CO sur les surfaces d'OTNs (à gauche) et répartition de leur détection au sein des différents groupes dynamiques d'OTNs (à droite).

© De Prá et al. Nature Astronomy, 05/24.

Référence:

Les Objets Trans-Neptuniens (OTNs) désignent les petits corps primitifs de notre Système solaire externe, orbitant au-delà de Neptune. Formés assez loin du Soleil, ces objets regorgent encore d'informations concernant leur formation il y a plus de 4 milliards d'années, à l'des planètes naines comme Pluton qui pourraient avoir subi une évolutionmajeure.Les OTNs ont également été témoins de processus de migration planétaire qui les ont, pour la majorité, redistribués loin de leur région de formation. Jusqu'à présent, les observations des OTNs étaient limitées, livrant une caractérisation très partielle de leur composition chimique: seules les glaces d'eau et de méthanol étaient détectées sur une poignée d'objets.Un grand programme d'observation du télescope spatiale James Webb a récemment fourni la première vue d'de OTNs. Les observations de 59 objets obtenues avec l'instrument NIRSpec ont été analysées par une équipe deinternationale impliquant des scientifiques du CNRS Terre &. Les spectres infrarouges révèlent les toutes premières détections de glaces de COet de CO sur des petits corps duexterne.Contre toute attente, le COest très répandu, présent sur 95% des objets dans des proportions pourtant variables. Alors que CO n'est pas stable dans la région transneptunienne, il est pourtant détecté conjointement au COsur 47% des objets. Cette diversité de composition, traduite par les variations d'abondance mais également d'état physico-chimique de la glace, va permettre de retracer l'histoire des OTNs pour retrouver leur lieu de formation dans leSi le COa pu être hérité duprotoplanétaire, le CO serait plus probablement formé parde laavec leet les rayons cosmiques. Remarquablement,COest également détecté ce qui ouvre la possibilité d'étudier le rapport isotopique duà travers le système solaire externe.De Prá, M.N., Hénault, E., Pinilla-Alonso, N.(2024).