Malgré leurs profondes différences structurales, une seule goutte suffit à rapprocher les cristaux et les solides élastiques. Des chercheurs du laboratoire Matière et systèmes complexes et du Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux ont montré que poser une goutte sur un élastomère modifie la répartition des forces de la même manière qu'un défaut cristallin. Publiés dans la revue, ces travaux offrent de nouvelles perspectives pour contrôler les écoulements à lades solides mous.Sous un puissant microscope, un élastique se compose d'une foule désordonnée de molécules en mouvement. À l', les cristaux présentent des motifs extrêmement réguliers, seulement troublés par quelques défauts. Ces derniers peuvent se déplacer ou se déformer, et impactent profondément les propriétés des cristaux, comme leurou leur malléabilité. Malgré les différences entre ces, des chercheurs du laboratoireet systèmes complexes ( MSC , CNRS/UniversitéDiderot) et du Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux ( LSPM , CNRS) ont découvert qu'une goutte d'posée sur un élastomère provoque l'apparition de défauts proches de ceux des cristaux.Une petite goutte desuffit à déformer la surface d'un élastomère, grâce à sade surface. Cettes'observe par exemple lorsqu'une goutte reste entière sur une surfaceplutôt que de s'étaler jusqu'à disparaître. Les scientifiques ont montré que la tension de surface de la goutte parvient, en tirant mécaniquement sur la surface de l'élastomère, à former une crête ou une pointe de quelques dizaines de microns. Lede déformationde la pointe, c'est-à-dire la manière dont les forces sont réparties dans l'espace, présente des discontinuités mathématiquement semblables à celles qui caractérisent les défauts cristallins. Ces travaux offrent lepremier modèle théorique pour expliquer ces. Ils ouvrent également la voie audes écoulements sur les matériaux à base d'élastomère, ce qui pourrait servir à la collecte de la rosée, à concevoir des robots mous dans le domaine biomédical et à développer lesmicrofluidiques.R. Masurel, M., L. Limat, I. Ionescu and J. Dervaux., 122, 248004 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.248004