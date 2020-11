Hubble capture une cascade cosmique



Crédit image: ESA / Hubble & NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des...)

La galaxie UGCA 193, vue ici par le télescope spatial Hubble NASA / ESA, est une galaxie spirale dans la constellation du Sextant. Ressemblant à une cascade, UGCA 193 semble accueillir de nombreuses jeunes étoiles, en particulier dans la partie inférieure de cette image, créant une brume bleue et le sentiment que les étoiles "tombent d'en haut".Lableue dans cettede UGCA 193 indique que les étoiles que nous voyons sont chaudes, certaines plus de six fois plus chaudes que notre. Les étoiles plus froides apparaissent à nos yeux plus rouges et les étoiles plus chaudes semblent plus bleues. Ladeet la couleur d'unesont liées à sa, les étoiles plus massives "brûlant" à des températures plus élevées, ce qui entraîne une teinte bleutée de leur surface.UGCA 193 est situé à environ 32 millions d'années-lumière dans ladu. Aussi connue sous le nom de FGC 998 ou LEDA 29086, cettefait partie du groupe NGC 3115, un petit rassemblement de plusieurs galaxies de formes et de couleurs variées.