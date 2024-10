Une IA découvre ce système stellaire triple record

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration des orbites très proches des trois étoiles du système TIC 290061484. Si elles étaient au centre de notre Système solaire, leurs orbites seraient plus petites que celle de Mercure.

Crédit: NASA's Goddard Space Flight Center

Animation montrant les éclipses successives des trois étoiles de TIC 290061484 observées par TESS. Le graphique en bas retrace la luminosité du système. Crédit: NASA's Goddard Space Flight Center

Qu'est-ce qu'un système stellaire triple ?

Une nouvelle découverte astronomique pourrait bouleverser nos connaissances sur les systèmes stellaires. Un trio d'étoiles nommé TIC 290061484 a été révélé grâce à l'intelligence artificielle, un système qui change la vision des astronomes sur la formation et l'évolution des étoiles triples.Ces trois étoiles s'éclipsent mutuellement dans un ballet cosmique observé par le satellite TESS de la NASA. Ce phénomène a permis aux scientifiques de mesurer précisément leurs orbites et d'étudier leur évolution potentielle.TIC 290061484 présente deux étoiles jumelles orbitant en 1,8 jour, accompagnées d'une troisième étoile gravitant autour d'elles en seulement 25 jours. Ce système bat un record établi en 1956 pour la plus courte période orbitale externe connue.Des amateurs et professionnels, réunis dans un projet de science participative, ont collaboré pour détecter cette formation rare. Les variations de luminosité captées par TESS ont révélé les éclipses entre ces étoiles.Grâce à l'apprentissage automatique, des schémas de diminution de la lumière ont été identifiés, puis analysés manuellement par des volontaires. Cette coopération a permis de faire émerger cette découverte hors du commun dans la constellation du Cygne.Ce trio est exceptionnellement stable, malgré la proximité de ses étoiles. Cela pourrait s'expliquer par le fait que leurs orbites sont presque coplanaires. Cependant, aucune planète ne semble pouvoir se former autour de ces astres serrés, sauf potentiellement à une grande distance.Dans quelques dizaines de millions d'années, les étoiles intérieures finiront par fusionner et provoquer une supernova. De nouveaux instruments, comme le télescope spatial Roman, offriront prochainement une meilleure résolution pour découvrir d'autres systèmes stellaires aussi intrigants.Ce futur télescope pourrait dévoiler des systèmes encore plus complexes, avec peut-être une demi-douzaine d'étoiles orbitant les unes autour des autres. Les scientifiques espèrent également y trouver des systèmes avec des périodes orbitales encore plus courtes que celles observées ici.Un systèmetriple est unde trois étoiles gravitant autour d'un centre de masse commun. Contrairement à notre Système solaire qui ne contient qu'une seule étoile, ces systèmes abritent plusieurs étoiles liées par laDans un tel système, les étoiles peuvent avoir des configurations variées. Par exemple, deux étoiles peuvent former une paire étroitement liée qui orbite autour d'une troisième plus éloignée. Ces systèmes peuvent être très stables, notamment lorsque les orbites sont coplanaires, comme c'est le cas de TIC 290061484.Ces systèmes sont difficiles à détecter car ils sont souvent situés à de grandes distances. Les techniques d'observation, comme les éclipses mutuelles ou les variations de luminosité, permettent de découvrir ces systèmes. L'intelligence artificielle joue désormais un rôle majeur dans leur identification.