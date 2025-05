Ce filament interstellaire permet de comprendre comment naissent les étoiles 🌟

a) Carte de densit√© de colonne du nuage massif de formation d'√©toiles NGC6334 √† une r√©solution de 8‚ÄĚ produite √† partir des donn√©es combin√©es ArT√©MiS et Herschel dans le cadre du programme CAFFEINE.

b)

Image JWST/MIRI d'une partie du champ montr√© en a), r√©v√©lant la structure fine du filament NGC6334M √† une r√©solution de 0,26‚ÄĚ en absorption √† 7,7 microns.

c) Carte de densit√© de colonne √† haute r√©solution (0,26‚ÄĚ) d√©duite des donn√©es d'absorption JWST/MIRI dans le panneau b).

a) Comparaison d'une vue rapprochée de la partie nord-ouest du panneau c de la première figure (tournée de 20 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour rendre le filament principal parallèle à l'axe y) avec des simulations numériques MHD récentes de la formation et de l'évolution d'un filament massif de formation d'étoiles. Dans les observations comme dans les simulations, on note la présence d'un motif quasi-périodique de filaments latéraux (dont l'un est marqué par une flèche blanche dans le panneau de gauche), avec un espacement projeté de l'ordre de ~0,1 pc.

b) Tracé de convergence montrant la largeur mesurée en fonction de la résolution spatiale pour NGC6334M et d'autres filaments observés avec Herschel et APEX/ArTéMiS. Notez comment les largeurs mesurées convergent vers une valeur d'environ 0,1 pc lorsque cette échelle est résolue par un facteur environ 10.

Une √©quipe du D√©partement d'Astrophysique (DAp) a publi√© une analyse combinant des observations d'un filament interstellaire avec le t√©lescope spatial James Webb (JWST) et le radiot√©lescope APEX, situ√© au Chili.Ces observations permettent de mesurer pr√©cis√©ment, pour la premi√®re fois, la largeur d'un filament interstellaire, lieu de la formation d'√©toiles, au del√† de la ceinture de Gould, et de confirmer l'existence d'une √©chelle caract√©ristique de ‚Čą0,1 pc. Ce r√©sultat permet de mieux appr√©hender la raison pour laquelle les √©toiles ne se forment pas avec une masse arbitraire.Cette √©tude a √©t√© publi√©e dans la revue Astrophysical Journal Letters La compr√©hension de la croissance complexe des structures conduisant √† la formation d'√©toiles dans le Milieu InterStellaire (MIS) froid des galaxies est une question centrale de l'astrophysique. Au moins au premier ordre, la structure des nuages interstellaires froids est observ√©e comme √©tant sans √©chelle ou auto-similaire, dans le sens o√Ļ toutes les images de nuages mol√©culaires tendent √† √™tre statistiquement similaires, ind√©pendamment de la r√©solution spatiale √† laquelle elles sont obtenues.Cette auto-similarit√© est souvent attribu√©e √† l'effet de la turbulence supersonique qui fa√ßonne la structure des nuages mol√©culaires. Une questionouverte est donc de comprendre comment les √©toiles, qui sont des corps de taille finie, peuvent √©merger d'un MIS sans √©chelle, avec une distribution des masses √† la naissance (appel√©e Fonction de Masse Initiale ; ou IMF en anglais) pr√©sentant un large pic autour de 0,3 M, juste en dessous de la masse de notre propre Soleil.Les observations submillim√©triques des nuages mol√©culaires proches effectu√©es par l'observatoire spatialont fourni des indices importants sur cette question, en montrant que la plupart des √©toiles naissent dans des filaments denses de gaz froid √† uned'environ 10 K.Au moins dans le voisinage du soleil, les observations deindiquent que les filaments de formation d'√©toiles ont tous √† peu pr√®s la m√™me largeur, proche d'environ 0,1 pc. Lorsque ces filaments atteignent un seuil critique de masse pard'environ 16 M/pc, ils peuvent se fragmenter et former des √©toiles dont la masse caract√©ristique approche 0,3 M, le pic observ√© de l'IMF.Cependant, le t√©lescopen'a pu r√©soudre l'√©chelle de ‚Čą0,1 pc que par un facteur relativement modeste dans les nuages les plus proches et n'a pas pu sonder la structure des filaments de formation d'√©toiles dans les nuages plus √©loign√©s, au-del√† de la ceinture de Gould,le voisinage solaire. Par cons√©quent, la robustesse et la port√©e de l'explication ci-dessus pour l'origine du pic de l'IMF ont √©t√© remises en question.Pour √©tudier les propri√©t√©s des filaments denses et leur r√īle potentiel dans l'origine des masses stellaires au-del√† des nuages proches, notre √©quipe a utilis√© l'instrument MIRI √† 7,7 et 25,5 őľm sur le JWST, ainsi que la cam√©ra ArT√©MiS sur le t√©lescope APEX, pour imager le filament massif NGC6334M (√† environ 1,3 kpc) et son voisinage √† une r√©solution meilleure que celle d'd'un √† deux ordres de grandeur. Les filaments tels que NGC6334M sont si froids et denses qu'ils n'√©mettent pas de mani√®re significative de lumi√®re aux longueurs d'onde de l'moyen, mais sont vus comme des silhouettes sombres par MIRI, en absorption par rapport √† l'√©mission de fond infrarouge (figure).Les donn√©es d'absorption du JWST ont r√©v√©l√© la structure fine du filament de NGC6334M avec des d√©tails sans pr√©c√©dent. Une largeur m√©diane de filament de 0,12¬Ī0,02 pc a √©t√© mesur√©e aux deux longueurs d'onde MIRI, r√©solue par pr√®s de deux ordres de grandeur par le JWST, et coh√©rente avec la largeur typique de demi-puissance des filamentsdans les nuages mol√©culaires proches.Les donn√©es du JWST ont √©galement r√©v√©l√© la pr√©sence d'un motif quasi-p√©riodique de filaments lat√©raux avec un espacement projet√© similaire de 0,125¬Ī0,015 pc (panneau c de la figure). Des simulations num√©riques magn√©tohydrodynamiques r√©centes sont capables de reproduire cette √©chelle caract√©ristique et ce motif quasi-p√©riodique (panneau a de la figure ci-dessous).L'existence de cette √©chelle caract√©ristique de ‚Čą0,1 pc d√©montre que les nuages mol√©culaires de formation d'√©toiles ne sont pas strictement sans √©chelle et √©taye la suggestion que le pic de l'IMF √† ‚Čą0,3 Mpourrait √™tre intimement li√© √† la structure filamentaire du MIS froid."Structure and Fragmentation Scale of a Massive Star-Forming Filament in NGC6334: High-Resolution Mid-Infrared Absorption Imaging with JWST" Ph. Andr√©, M. Mattern, D. Arzoumanian et al. 2025, The Astrophysical Journal Letters, in press ( DOI arXiv ).